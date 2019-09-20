تيلرسون: نتانياهو يخدع ترامب بمعلومات مغلوطة

هسبريس - أ.ف.ب

كشف وزير الخارجية الأميركية السابق، ريكس تيلرسون، الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تمكّن مراراً من "خداع" الرئيس دونالد ترامب عبر تزويده بـ"معلومات مغلوطة".

وهي ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها تيلرسون الرئيس ترامب الذي كان أقاله بفظاظة عام 2018.

ومنذ طرده من الحكومة، كثّف تيلرسون التصريحات التي تعطي عن ترامب صورة الشخص "غير المنضبط الذي لا يحب القراءة"، والذي ينحو دائما نحو "خرق القانون" لتحقيق ما يريده.

وها هو تيلرسون خلال نقاش أجراه مع طلاب جامعة هارفرد، الثلاثاء الماضي، نقلت صحيفة الجامعة العريقة تفاصيله الخميس، يقدّم صورة لترامب يظهر فيها ساذجاً إلى حد ما أمام نتانياهو الذي وصفه تيلرسون بـ"الموهوب جداً" رغم كونه "ماكيافيلياً إلى حدّ ما".

واعتبر تيلرسون أنّ الحكومة الاسرائيلية لا تتورّع عن إغراق واشنطن بـ"المعلومات المغلوطة" لتحقيق ما تريد.

وقال تيلرسون، بحسب ما نقلت الصحيفة الجامعية عنه، "لقد قام الإسرائيليون بذلك مع الرئيس مرّات عدة لإقناعه بمقولة: نحن اللطفاء وهم الأشرار. وفي كل مرة كنا نقول للرئيس: لقد خدعوك".

وتابع تيلرسون قائلاً: "يزعجني أن يقوم حليف قريب منّا إلى هذا الحدّ، ومهمّ بالنسبة إلينا، بالتصرّف بهذه الطريقة".

وأعرب وزير الخارجية السابق مرة جديدة عن خيبة أمله لإبعاده عن ملف النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الذي سلّمه ترامب إلى صهره ومستشاره جاريد كوشنر.

وحتى بعدما طرده من الخارجية، واصل ترامب هجومه على تيلرسون موجّهاً إليه الانتقادات اللاذعة، فوصفه بـ"الأحمق وغير الذكي كفاية لتسلم وزارة الخارجية"، بحسب ما جاء في إحدى تغريداته الكثيرة. بل وصل به الأمر إلى حد القول: "إنه (تيلرسون) لا يملك القدرات العقلية اللازمة (...) وكان عليّ إبعاده قبل ذلك".