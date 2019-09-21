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الرئيسية | خارج الحدود | اعتقالات تطال أعضاء "السترات الصفراء" بباريس

اعتقالات تطال أعضاء "السترات الصفراء" بباريس

اعتقالات تطال أعضاء "السترات الصفراء" بباريس
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 21 شتنبر 2019 - 14:45

قالت الشرطة الفرنسية إن حركة "السترات الصفراء" تظاهرت في باريس، اليوم السبت، مما أدى لاعتقال 90 شخصا على الأقل في العاصمة الفرنسية.

واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين من طرف الشرطة بالقرب من"شانزليزي"، طبقا لما ذكرته قناة "بي.إف.إم.تي.في" التلفزيونية، ولم يتم السماح لمظاهرات في شارع "باريسيان" الشهير.

ويتظاهر أعضاء حركة "السترات الصفراء" بسبب عدم المساواة الاجتماعية وسياسات الإصلاح الاقتصادي للرئيس ماكرون، الذي ينتمى إلى تيار الوسط، وذلك منذ انطلاق الاحتجاجات في نونبر الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مول الجمعية السبت 21 شتنبر 2019 - 14:52
أرآيتم كيف يتعاملون مع المضاهرات في الدول التي تدعي الديمقراطية العصى لمن يخرج عن الطريق. لا جمعيات تتكلم ولا هم ينصتون العصى يعرفون من أين تأكل الكتف.
أما في بلدنا الحبيب أصبحنا نرى كل يوم تشرميل إغتصاب قتل إنتحار شفارة كل شيئ...
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