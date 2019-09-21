اعتقالات تطال أعضاء "السترات الصفراء" بباريس

هسبريس ـ مُتابعة

قالت الشرطة الفرنسية إن حركة "السترات الصفراء" تظاهرت في باريس، اليوم السبت، مما أدى لاعتقال 90 شخصا على الأقل في العاصمة الفرنسية.

واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين من طرف الشرطة بالقرب من"شانزليزي"، طبقا لما ذكرته قناة "بي.إف.إم.تي.في" التلفزيونية، ولم يتم السماح لمظاهرات في شارع "باريسيان" الشهير.

ويتظاهر أعضاء حركة "السترات الصفراء" بسبب عدم المساواة الاجتماعية وسياسات الإصلاح الاقتصادي للرئيس ماكرون، الذي ينتمى إلى تيار الوسط، وذلك منذ انطلاق الاحتجاجات في نونبر الماضي.