خلافات بارزة في بداية مؤتمر حزب العمال البريطاني

هسبريس ـ مُتابعة

افتتح حزب العمال البريطاني، اليوم السبت، مؤتمره السنوي في مدينة برايتون الانجليزية، والذي شهد خلافات تتعلق بانسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست" والتشكيك في منصب "الرجل الثاني" في الحزب توم واتسون.

وبدأ المؤتمر بمحاولة جون لانسمان، مؤسس حركة "مومنتم" المناصرة لجيريمي كوربين، زعيم حزب العمال، إزالة منصب "الرجل الثاني" في الحزب، الذي يشغله حاليا توم واتسون، باقتراع قدم أمام اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب.

ورغم تمكن مداخلة كوبين من وقف اقتراع كان سيجرى خلال هذا اليوم الأول، لاتخاذ قرار حول إلغاء هذا المنصب من عدمه، أثار التحرك ضد واتسون استياء عدة نواب عماليين، معتبرين إياه مناهضا للديمقراطية ولقيم الحزب.

ووصف واتسون، في مقابلة مع اذاعة "راديو 4" البريطانية، ما جرى خلال الموعد بكونه "هجوما طائفيا"، موضحا أنه يتعارض مع "التقاليد التي انتهجها الحزب خلال 100 عام".

ووقعت عدة خلافات بين "الرجل الثاني" في الحزب وكوربين، وأيد واتسون صراحة دعم حزب العمال البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي في استفتاء مستقبلي.

وكان واتسون قد أيد، مؤخرا أيضا، اجراء استفتاء جديد حول "بريكست" قبل اجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد.