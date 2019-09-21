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كُتّاب وآراء
الكونغو تستخدم ثاني مصل لمواجهة "وباء إيبولا"
أكدت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطيةأنها تسعى لاستخدام نوع ثان من المصل، مُصنَع من مختبر "جونسون آند جونسون"، لمحاولة الحد من مرض إيبولا الذي يظل دون سيطرة في شمال شرق البلاد واسفر عن وفاة ألفين و111 شخصا.
وينضم هذا العلاج التجريبي إلى آخر استُخدم منذ ظهور بؤرة المرض منذ نحو عام من شركة "ميرسك" للأدوية.
وذكرت اللجنة الكونغولية لمواجهة وباء إيبولاء، على حسابها على شبكة تويتر الاجتماعية، أن "المصل الثاني جونسون آند جونسون لا يمثل أي خطر على المواطنين. انه مصل تستخدمه دول أخرى. لماذا لا يمكننا أن نستخدمه في جمهورية الكونغو الديمقراطية لحماية المواطنين من وباء إيبولا؟".
وأضاف المصدر: "استُخدم في أوغندا وهذا العام الثاني الذي يستخدم فيه المواطنون هذا المصل في غينيا. رواندا جاهزة حاليا لاستخدام هذا المصل لحماية مواطنيها".
وتتركز بؤرة الوباء الحالية بالكونغو في إقليمي كييفو الشمالية وايتوري، شمال شرق البلاد، لكنه سجل أيضا في إقليم كييفو الجنوبي المجاور.
وكشفت تقديرات منظمة الصحة العالمية أن الكونغو تحتاج 287 مليون دولار لمواجهة مرض إيبولا منذ دجنبر الماضي.
وينتقل وباء الايبولا من خلال الاتصال المباشر مع الدم والسوائل الجسدية الملوثة، ويتسبب في حمى يصاحبها نزيف، وقد تصل نسبة الوفاة بسببه إلى 90% إذا لم يتم أخذ العلاج في الوقت المناسب.