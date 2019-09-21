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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل شخصين وإصابة 8 في إطلاق نار بأمريكا

مقتل شخصين وإصابة 8 في إطلاق نار بأمريكا

مقتل شخصين وإصابة 8 في إطلاق نار بأمريكا
هسبريس - رويترز
السبت 21 شتنبر 2019 - 21:20

قال مسؤولون إن الشرطة في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية تبحث اليوم السبت عن مشتبه بهم بعد أن فتح شخص واحد على الأقل النار قبل الفجر على حانة مزدحمة في مدينة لانكستر وقتل اثنين وأصاب ثمانية آخرين.

وقال مكتب رئيس مقاطعة لانكستر في بيان إن من أطلق النار ما زال هاربا وإنه لم يتضح على الفور إن كان أحد آخر أطلق النار خلال الحادث داخل الحانة.

وقال المكتب إن الواقعة عمل خطير ويبدو أن مسلحا واحدا على الأقل استهدف شخصا معينا عقب مشادة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - mjalwake fnew york السبت 21 شتنبر 2019 - 22:21
tout le monde est armer ici il faut toujours eviter les problemes et les coins chaud.
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2
2 - Bouaza السبت 21 شتنبر 2019 - 22:28
Shutting is always been in USA people’s keep keeling for no raising
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0
3 - مغربيۃ بامريكا السبت 21 شتنبر 2019 - 22:28
اش غادي نقولكم مع هاد الرءيس كترات العنصريۃ و السلاح هنا كلشي عندو بلا رخصۃ بلا رقابۃ في تيكساس الاسبوع لي قبل الناس غاديۃ للسيبر ماركت تقدا حتی دخل واحد كقتل فيهم الله يحفضنا وي حفظ جميع امۃ محمد ولاكن علی الاقل ملي كتعيط للبوليس كجاوبوك ويجيو في البلاصۃ
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5
4 - الى الاخ bouaza السبت 21 شتنبر 2019 - 22:46
واش انجليزية هذك أولا هيروغليفية . الله يرحم لك الوالدين لا بلقيش تكتب راه كضر الناس فخاطرهم ا كضيع لهم وقتهم .
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