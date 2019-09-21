24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/09/2019
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:45
|07:12
|13:26
|16:49
|19:30
|20:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
- محاكمة "إرهابيّي شمهروش" تعيد "دور القرآن" إلى دائرة الأضواء
- النموذج التنموي المغربي ورحلة البحث عن الهوية
- سكان ينادون بتشغيل محطة للطاكسيات في شفشاون
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت بالمغرب
- "سوطا" تراهن على تطوير زراعة الشمندر السكري
كلينتون يخطف الأضواء في ساحة جامع الفنا .. تحايا وصور تذكارية (5.00)
مجلس حقوق الإنسان يتمسك بالاستقلالية ويدعم تعزيز الحرية بالمملكة (5.00)
الساسي يتهم "إسلاميين مغاربة" بكُره الديمقراطية و"أسلمة المجتمع" (3.00)
- استطلاع: 46% من مسلمي فرنسا يؤيّدون تطبيق "الشريعة الإسلامية" - (128)
- العثماني: القرارات الحكوميّة تخدم الطبقات المتوسطة والفقيرة والهشّة - (91)
- البرلمان يتجه نحو اعتماد لجان تقصي الحقائق لـ"دعم" تقرير جطو - (82)
- انتقادات تعقب اعتزام الحكومة تعميم التعليم الخصوصي في البوادي - (80)
- الملك محمد السادس يستفسر رئيس الحكومة عن تفعيل "خطاب العرش" - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
مقتل شخصين وإصابة 8 في إطلاق نار بأمريكا
السبت 21 شتنبر 2019 - 21:20
قال مسؤولون إن الشرطة في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية تبحث اليوم السبت عن مشتبه بهم بعد أن فتح شخص واحد على الأقل النار قبل الفجر على حانة مزدحمة في مدينة لانكستر وقتل اثنين وأصاب ثمانية آخرين.
وقال مكتب رئيس مقاطعة لانكستر في بيان إن من أطلق النار ما زال هاربا وإنه لم يتضح على الفور إن كان أحد آخر أطلق النار خلال الحادث داخل الحانة.
وقال المكتب إن الواقعة عمل خطير ويبدو أن مسلحا واحدا على الأقل استهدف شخصا معينا عقب مشادة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - mjalwake fnew york السبت 21 شتنبر 2019 - 22:21
tout le monde est armer ici il faut toujours eviter les problemes et les coins chaud.
2 - Bouaza السبت 21 شتنبر 2019 - 22:28
Shutting is always been in USA people’s keep keeling for no raising
3 - مغربيۃ بامريكا السبت 21 شتنبر 2019 - 22:28
اش غادي نقولكم مع هاد الرءيس كترات العنصريۃ و السلاح هنا كلشي عندو بلا رخصۃ بلا رقابۃ في تيكساس الاسبوع لي قبل الناس غاديۃ للسيبر ماركت تقدا حتی دخل واحد كقتل فيهم الله يحفضنا وي حفظ جميع امۃ محمد ولاكن علی الاقل ملي كتعيط للبوليس كجاوبوك ويجيو في البلاصۃ
4 - الى الاخ bouaza السبت 21 شتنبر 2019 - 22:46
واش انجليزية هذك أولا هيروغليفية . الله يرحم لك الوالدين لا بلقيش تكتب راه كضر الناس فخاطرهم ا كضيع لهم وقتهم .
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4