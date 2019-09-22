وزير الدفاع الكويتي يدعو قوات الجيش إلى اليقظة

هسبريس ـ مُتابعة

أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح، اليوم الاحد، حرص الجيش بكافة قواته البرية والجوية والبحرية على الوصول لأقصى درجات الاستعداد واليقظة؛ والاستمرار باتخاذ كافة التدابير التي تضمن توفير الحماية لحدود البلاد واجوائها.

وقال بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع إن "الصباح اجتمع بمجلس الدفاع العسكري، وشدد على ضرورة قيام وسائل الاعلام بدورها في مثل هذه الأوضاع، والحرص على استقاء كافة الاخبار من مصادرها الرسمية؛ حفاظا على قوة وتماسك الجبهة الداخلية للبلاد وقطع الطريق أمام أية وسيلة اعلامية تحاول بث الشائعات بهدف زعزعة ثقة افراد المجتمع بمؤسساته العسكرية".

ودعا المصدر نفسه الجميع الى "عدم الالتفات الى ما تروجه بعض الحسابات في برامج التواصل الاجتماعي، من نشرها لاخبار ومعلومات لا علاقة لها بالواقع، ولا تستند إلى مصدر رسمي يمكن للمتابعين الرجوع اليه".

وذكر البيان أن الشيخ ناصر الصباح استمع، خلال الاجتماع ،إلى إيجاز مفصل من كبار القادة بالجيش الكويتي، اشتمل على آخر التطورات والأحداث التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية؛ من رفع لحالة الاستعداد والجاهزية لبعض القوات بالجيش، بحسب ما تقتضيه الاوضاع الراهنة.