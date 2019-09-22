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الرئيسية | خارج الحدود | حركة "حماس" تحتاج ألف شرطيّ جديد بقطاع غزة

حركة "حماس" تحتاج ألف شرطيّ جديد بقطاع غزة

حركة "حماس" تحتاج ألف شرطيّ جديد بقطاع غزة
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 22 شتنبر 2019 - 14:34

أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس" في غزة، اليوم الأحد، فتح باب التسجيل لتوظيف ألف عنصر أمن جديد في القطاع الذي تسيطر عليه منذ منتصف عام 2007.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "التوظيف سيتم وفقاً لأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن" بشروط منها أن لا يكون سن المتقدم يقل عن 18 عامًا وألا يزيد عن 21 عاما، وتحصيله العلمي بحد أقصى يصل الثانوية العامة.

وقال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، إن الخطوة "تستهدف رفع كفاءة الأجهزة الأمنية والشرطية، والمحافظة على حيويتها"، مضيفا: "حاجتنا وحاجة مجتمعنا هي أكبر من ذلك، ولكننا نتصرف وفق الإمكانات المتاحة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها".

وفي نهاية الشهر الماضي راحت ثلاثة عناصر من شرطة حماس ضحية لهجومين انتحاريين على حاجزين أمنيين في غزة، واتهمت الحركة جماعات متشددة بالوقوف خلف ما جرى، وتوعدت باتخاذ إجراءات للرد.

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