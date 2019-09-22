"اشتباكات قبلية" تطيح بقتلى في جنوب السودان

هسبريس ـ مُتابعة

كشف مسؤول في دولة جنوب السودان، اليوم الأحد، بأن 11 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 14 آخرون، ليلة اليوم الأحد، خلال اشتباكات قبلية بسبب نزاع على أراض.

وقال المسؤول المحلي جون ماليث تيوب، ضمن تصريحات صحافيّة، إن الاشتباكات وقعت بين عشائر النوير والدينكا في ولاية شرق البحيرات. وأضاف أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى منطقة نيانج.

ودعا تيوب المواطنين إلى تسوية خلافاتهم عبر الطرق السلمية، وليس باللجوء للعنف، بينما يشهد البلد حالة من السلام الهش بعد حرب أهلية استمرت سنوات، إلا أن اشتباكات لا تزال تحدث بين الحين والآخر للسيطرة على الموارد بين المعتمدين على الرعي.

تجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات بين الدينكا والنوير، وهما أكبر جماعتين عرقيتين في البلاد، لها أيضا خلفية سياسية.

وأدى النزاع السياسي الذي بدأ في عام 2013، بين الرئيس سيلفا كير المنتمي إلى الدينكا ونائبه السابق رياك مشار من النوير، إلى سقوط جنوب السودان في أتون صراع عسكري؛ وقد اتفقا على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بحلول 12 نونبر من العام الماضي.