نوايا تصويت تمنح الاشتراكيين الصدارة في إسبانيا

هسبريس - رويترز

أظهر استطلاعان للرأي أن الحزب الاشتراكي الإسباني قد يفوز في الانتخابات المقررة في نونبر، ويحصل على المزيد من المقاعد؛ لكن ليس من المتوقع أن يحصل على الأغلبية، وسيحتاج إلى دعم من أحزاب أخرى ليشكل حكومة.

وجاء الاشتراكيون في المركز الأول في انتخابات عامة أجريت في أبريل، وجاءت نتائجها غير حاسمة؛ لكن بيدرو سانشيث، القائم بأعمال رئيس الوزراء، لم يتمكن من تشكيل حكومة مع أحزاب أخرى؛ وهو ما دفع البلاد إلى الدعوة إلى رابع انتخابات في أربع سنوات يوم العاشر من نونبر.

وأظهر الاستطلاعان أن الحزبين الرئيسيين اللذين يهيمنان على الساحة السياسية منذ تحول إسبانيا إلى الديمقراطية في سبعينيات القرن الماضي، وهما الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي المحافظ، سيحصلان على عدد أكبر من المقاعد في الانتخابات.

وسيتحقق ذلك على حساب الأحزاب الصغيرة التي ظهرت في أعقاب الأزمة المالية في بداية العقد؛ مثل حزب بونيداس بوديموس اليساري المتطرف، وحزب ثيودادانوس الذي يمثل تيار يمين الوسط وحزب فوكس اليميني المتطرف.

وأشار استطلاع جي.إيه.دي3، الذي أجري لصحيفة فانجارديا، إلى أن الاشتراكيين سيحصلون على 11 مقعدا إضافيا ليبلغ عدد مقاعدهم 134 مقعدا؛ لكن ذلك لن يكون كافيا لتحقيق الأغلبية بالحصول على 176 مقعدا.

وأظهر الاستطلاع أن بوديموس قد يخسر خمسة مقاعد، وسيظل مجموع الأصوات التي قد يحصل عليها تكتل اليسار‭ ‬من الاشتراكيين وبوديموس كذلك أقل من تحقيق الأغلبية.

ولم يتمكن الاشتراكيون ويونيداس بوديموس من تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات أبريل، على الرغم من محادثات استمرت عدة أشهر.