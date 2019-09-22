"فريق سوري مزيّف" يفشل في مغادرة مطار أثينا

هسبريس - أ.ف.ب

حاول عشرة مهاجرين سوريين، ارتدوا زيا رياضيا موحدا، السفر من مطار أثينا باتجاه سويسرا باعتبارهم فريقا للكرة الطائرة، وفق ما أعلنت الشرطة اليونانية.

وكانت المجموعة التي خالت ان تنكرها سيساعد في اجتياز الحدود، وحملت كرتين مع حقيبة ظهر، انكشفت أثناء مراقبة الشرطة في مطار اليفتريوس فينيزيلوس.

وتم توقيف هؤلاء المهاجرين، الذين دخلوا اليونان بشكل غير شرعي، بعدما تبين ان الأوراق التي بحوزتهم مزيفة.

وبحسب مصادر أمنية فقد قدم افراد المجموعة، الذين كانوا يريدون التوجه الى زوريخ، جوازات سفر أوكرانية.

وتفيد آخر الأرقام الرسمية بوجود أكثر من 26 ألف طالب للجوء، حاليا، في مخيمات مكتظة في جزر ليسبوس وخيوس وساموس اليونانية.