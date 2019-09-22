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كُتّاب وآراء
الإفراج عن بحارة روس اخطتفوا بسواحل نيجيريا
أفرج عن ثلاثة بحارة روس كان قراصنة، يعتقد أنهم نيجيريون قد خطفوهم شهر غشت الماضي قبالة الكاميرون،.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن "ثلاثة بحارة، يحملون الجنسية الروسية، أفرج عنهم، وقد وصلوا إلى ألمانيا".
وأوضحت موسكو أن البحارة بخير، ومن المقرر أن يعودوا إلى روسيا غدا الاثنين، من دون أن تشير إلى بحارة آخرين خطفوا في الهجوم نفسه.
وفي 15 غشت الماضي خطف 17 بحارا في هجوم على سفينتين تجاريتين قبالة دوالا الكاميرونية؛ في خليج غينيا.
وأوضح مسؤول في السلطات البحرية الكاميرونية أنهم تسعة صينيين وثمانية أوكرانيين. ولاحقا، أعلنت الدبلوماسية الروسية أن ثلاثة من البحارة المخطوفين روس.
ومياه خليج غينيا هي الأخطر في العالم، وفق المكتب البحري الدولي.،وغالبا ما يهاجم قراصنة نيجيريون السفن ويحتجزون البحارة بنيّة الحصول على فديات.