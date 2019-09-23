"اعتداء بالطعن" يسقط قتيلا وجريحا شمال تونس

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل عون أمن والاعتداء على عسكري قرب محكمة في بنزرت؛ شمال البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "شخصا قام، اليوم الاثنين، بطعن عون أمن قرب مقر محكمة الاستئناف ببنزرت، ما أسفر عن استشهاده، كما قام بالاعتداء على عسكري".

وأضاف المصدر نفسه أن الوحدات الأمنية تولت مطاردة المعتدي والقبض عليه، بصفة فورية، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة حاليا لتحديد أسباب وخلفيات الاعتداء.