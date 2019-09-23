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الرئيسية | خارج الحدود | "اعتداء بالطعن" يسقط قتيلا وجريحا شمال تونس

"اعتداء بالطعن" يسقط قتيلا وجريحا شمال تونس

"اعتداء بالطعن" يسقط قتيلا وجريحا شمال تونس
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 23 شتنبر 2019 - 11:41

أعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل عون أمن والاعتداء على عسكري قرب محكمة في بنزرت؛ شمال البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "شخصا قام، اليوم الاثنين، بطعن عون أمن قرب مقر محكمة الاستئناف ببنزرت، ما أسفر عن استشهاده، كما قام بالاعتداء على عسكري".

وأضاف المصدر نفسه أن الوحدات الأمنية تولت مطاردة المعتدي والقبض عليه، بصفة فورية، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة حاليا لتحديد أسباب وخلفيات الاعتداء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - DDF الاثنين 23 شتنبر 2019 - 12:18
هنالك جهات واطراف لا تريد لتونس أن تكون دولة ديمقراطية . ولا تريد الخير للتونسيين . وهي معروفة وسبق أن فعلت ذلك في مصر وليبيا وسوريا . وفاحت رائحتها .
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5
2 - وجدة الاثنين 23 شتنبر 2019 - 12:36
اتمنى ان لا يعود الانتقام بعد هزيمتهم في الانتخابات فهدا هو سلاح الجبناء
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