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كُتّاب وآراء
كينيا .. مقتل 7 تلاميذ وإصابة 57 في انهيار قسم
أعلن متحدث حكومي كيني أن سبعة تلاميذ لقوا حتفهم، وأصيب 57 آخرون، بعد انهيار قسم، اليوم الإثنين، في مدرسة ابتدائية بالعاصمة نيروبي.
وقال الكولونيل سايروس أوجونا، في مؤتمر صحفي، إن الفصل الدراسي في مدرسة "بريشوس تالنت أكاديمي"، الواقعة في ضاحية داجوريتي غرب نيروبي، انهار صباح اليوم.
وصرح أحد قادة المجتمع المحلي بأنه تم نقل الضحايا الأوائل إلى مستشفى كاثوليكي قريب بدراجة نارية، لأن سيارات الإسعاف استغرقت ساعة ونصف الساعة للوصول.
وأعلن الصليب الأحمر، عبر حسابه على تويتر، أنه قد أنشأ مكتبا للمعلومات والتتبع ؛وسيتم تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الحادث.
وأدان أولياء أمور التلاميذ والسكان إدارة المدرسة لما سموه "سوء حالة المبنى المنهار". وقال أحدهم إن المبنى المنهار كانت جدرانه من الصفائح الحديدية، وهو من طابق واحد سطحه خرساني.
وقال مدير المدرسة، موسى وايناينا نديرانجو، إن الانهيار يمكن أن يكون نتيجة أعمال تهم الصرف الصحي تجري قريبا من الفصول الدراسية.
وقال المشرع المحلي جون كياري إن "المدرسة تقع في مستوطنة غير رسمية وفقيرة، وجودة المباني يحتمل أنها لا تصل إلى المستوى المطلوب".