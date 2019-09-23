الشرطة تعتقل "انفصاليين مخربين" بإقليم كاتالونيا

هسبريس ـ مُتابعة

قالت الشرطة الإسبانية إنها اعتقلت تسعة انفصاليين في إقليم كاتالونيا بشمال شرق البلاد، الاثنين، بتهمة التخطيط للقيام بأعمال عنف.

وأفادت متحدثة باسم الشرطة، دون الخوض في التفاصيل، بإن "الاعتقالات كانت بأوامر من المحكمة العليا الإسبانية".

وذكرت صحيفة "لا بانغوارديا" أن التسعة اعتقلوا خلال مداهمة للشرطة في عدة بلدات، بينها ساباديل وباريتس ديل باييس.

ونقلت عن مصادر في الشرطة قولها إن التسعة انفصاليون؛ وأضافت أن القوات الأمنية صادرت وثائق وأجهزة كمبيوتر.