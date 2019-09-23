24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. شقير: الانتخابات المغربية بين العزوف الشعبي وإجبارية التصويت (5.00)

  2. المغرب يتراجع في مؤشر "التقدم الاجتماعي" إلى المرتبة 82 عالمياً (5.00)

  3. حملة أمنية تستهدف مروجي المخدرات بمدينة فاس (5.00)

  4. العثماني: هيكلة الحكومة جاهزة .. والأسماء بعد العودة من نيويورك‬ (5.00)

  5. رصيف الصحافة: الأمن يستعين بالثكنات للتمرن على إطلاق الرصاص (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة تعتقل "انفصاليين مخربين" بإقليم كاتالونيا

الشرطة تعتقل "انفصاليين مخربين" بإقليم كاتالونيا

الشرطة تعتقل "انفصاليين مخربين" بإقليم كاتالونيا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 23 شتنبر 2019 - 16:25

قالت الشرطة الإسبانية إنها اعتقلت تسعة انفصاليين في إقليم كاتالونيا بشمال شرق البلاد، الاثنين، بتهمة التخطيط للقيام بأعمال عنف.

وأفادت متحدثة باسم الشرطة، دون الخوض في التفاصيل، بإن "الاعتقالات كانت بأوامر من المحكمة العليا الإسبانية".

وذكرت صحيفة "لا بانغوارديا" أن التسعة اعتقلوا خلال مداهمة للشرطة في عدة بلدات، بينها ساباديل وباريتس ديل باييس.

ونقلت عن مصادر في الشرطة قولها إن التسعة انفصاليون؛ وأضافت أن القوات الأمنية صادرت وثائق وأجهزة كمبيوتر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Kamal Deutschland الاثنين 23 شتنبر 2019 - 16:45
وا هادو غير كانو كيخططوا شدوهم.جنا را الخونة كيسافرو كل عام لبومرداس للتخابر والتآمر على المغرب وتعلم كيفية الشغب وزرع الفتنة وكيمشيو وكيرجعو كيدخلو المغرب من المطار وبجواز مغربي وعادي ولا من يحرك ساكنا.تكون غير ممخلصش مخالفة مرورية والله حتى يحبسوك ويشدوك في الحبس حتى تخلص.هادشي عجيب وغريب.وتعلمو غير من إسبانيا في التعامل مع الإنفصاليين والخونة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - شمالي الاثنين 23 شتنبر 2019 - 16:55
ارأيتم كيف تتصرف الدولة الإسبانية مع الانفصاليين ليس هنالك مفاوضات او تدليل هنالك فقط لغة القوة وهي اللغة التي تحضر عندما تكون الدولة كلمتها لذلك نتمنى ان يقتدي المغرب بالمثل الاسباني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - عبدالرحيم 2 الاثنين 23 شتنبر 2019 - 17:01
إجراء مشروع من حق الدولة الإسبانية القيام به وهذا ما يجب تفعيله ضد كل انفصالي يريد أن يمس أو يعيث بوحدة المغرب الترابية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - حمو ولد حمية الاثنين 23 شتنبر 2019 - 17:06
الانفصالي الاسباني اعتقلوه والبوليزاريو شجعوه وعند اعتقاله اطرحوا قضية حقوق الانسان لان هذاك تيخرب بينما ديالنا غير ظلموه وبما ان الجزائر رائدة في نصرة الشعوب عليها ان تدين هذا العمل وان تخصص جزءا من اراضيها للباسكيين لتقرير مصيرهم وا القايد صالح جاء دورك لتغادر فالشعب لم يعد يرغب في حكم عسكري وشعوب المنطقة اعياها حكم العساكر ارحلوا لتاخذوا مكانكم فمزبلة التاريخ مازال فيها متسع للاخرين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.