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كُتّاب وآراء
رئيس زيمبابوي: داء السرطان قتل روبرت موغابي
كشفت رئاسة زيمبابوي أن الرئيس السابق للبلاد، روبرت موغابي، الذي تولى الحكم 37 عاما وتوفي في 6 شتنبر الجاري بأحد مستشفيات سنغافورة، كان يعاني من حالة متقدمة من مرض السرطان.
وأوضح الرئيس الحالي إيمرسون منانغاغوا، الذي يتواجد في نيويورك حاليا لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الأطباء قرروا تعليق العلاج الكيميائي الذي كان يتلقاه موغابي.
وقال منانغاغوا، في تصريحات نقلتها صحيفة "هيرالد زيمبابوي" الرسمية، إن "الأطباء علقوا العلاج الكيميائي في المقام الأول بسبب العمر، وأيضا لأن السرطان انتشر".
وقد تكشف هذه التصريحات الأخيرة عن مدى صدق البيانات التي تسربت في عام 2011 من قبل صديق العائلة والرئيس السابق للبنك المركزي، جدعون غونو، الذي أكد في عام 2008 أن موغابي يعاني من حالة متقدمة من سرطان البروستاتا، وأنه سيموت قبل عام 2013.