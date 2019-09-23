القضاء يبدأ محاكمة "بوتفليقة ومن معه" في الجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

انطلقت في مدينة البليدة، اليوم الاثنين، محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذا رئيسين اثنين سابقين للاستعلامات، ورئيسة حزب سياسي.

ويتابع سعيد بوتفليقة، إلى جانب الجنرال السابق محمد مدين الملقب بـ"توفيق"، مدير دائرة الاستعلامات طيلة 25 سنة، والجنرال عثمان طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهم "المساس بسلطة الجيش"، و"التآمر ضد سلطة الدولة"، وهي جرائم يواجهون فيها عقوبات ثقيلة بموجب قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات.

وكان كل من سعيد بوتفليقة ومحمد مدين وعثمان طرطاق قد أودعوا السجن في الخامس من ماي الماضي، في حين أودعت حنون الحبس المؤقت في التاسع من الشهر ذاته.

وبالإضافة إلى هؤلاء المتهمين الأربعة، ينتظر أن يمثل العديد من المسؤولين السامين السابقين أمام المحكمة لتقديم شهادتهم، بمن فيهم الرئيس السابق للمجلس الدستوري الطيب بلعيز.