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الرئيسية | خارج الحدود | القضاء يبدأ محاكمة "بوتفليقة ومن معه" في الجزائر

القضاء يبدأ محاكمة "بوتفليقة ومن معه" في الجزائر

القضاء يبدأ محاكمة "بوتفليقة ومن معه" في الجزائر
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 23 شتنبر 2019 - 13:45

انطلقت في مدينة البليدة، اليوم الاثنين، محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذا رئيسين اثنين سابقين للاستعلامات، ورئيسة حزب سياسي.

ويتابع سعيد بوتفليقة، إلى جانب الجنرال السابق محمد مدين الملقب بـ"توفيق"، مدير دائرة الاستعلامات طيلة 25 سنة، والجنرال عثمان طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهم "المساس بسلطة الجيش"، و"التآمر ضد سلطة الدولة"، وهي جرائم يواجهون فيها عقوبات ثقيلة بموجب قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات.

وكان كل من سعيد بوتفليقة ومحمد مدين وعثمان طرطاق قد أودعوا السجن في الخامس من ماي الماضي، في حين أودعت حنون الحبس المؤقت في التاسع من الشهر ذاته.

وبالإضافة إلى هؤلاء المتهمين الأربعة، ينتظر أن يمثل العديد من المسؤولين السامين السابقين أمام المحكمة لتقديم شهادتهم، بمن فيهم الرئيس السابق للمجلس الدستوري الطيب بلعيز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - youssef الاثنين 23 شتنبر 2019 - 14:02
Les règlements de compte ont commencé ... le général a peur de se faire ramasser alors il a arrêté tout le monde ... je suis peut-être d’accord pour tout sauf pour Louisa Hanoune elle a juste critiqué l’armée et la elle est dans le prison ... très surpris .
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0
2 - الطنز الأزرق الاثنين 23 شتنبر 2019 - 14:02
مجرد مسرحية ! لإسكات الثوار يدفعون بالبايدق للواجهة . كما يقول المثل المغربي : طاحت الصومعة ، علقوا الجزار !
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-2
3 - Abou oumaima الاثنين 23 شتنبر 2019 - 14:16
مسرحية من تأليف وإخراج القايد صالح ورفاقه للاستمرار في مأساة الشعب الجزائري المناضل معكم الله ياأبناء الشهداء والفرج قريب إنشاء الله
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3
4 - abdo agadir الاثنين 23 شتنبر 2019 - 14:30
هده فقط لعبة الجينرالات المتحكمين بالسلطة في الجزائر لدر الرماد في أعين الشعب لافشال حراكهم اادي يطالبون فيه بتنحي كل من كان مع بوتفليقة في الحكم ومن ظمنهم قايد صالح نائب وزير الدفاع كما يطالب الشعب بحكم مدني ديموقراطي وﻷنهاء سيطرة الجينرالات على الحكم في هدا البلد الشقيق .
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