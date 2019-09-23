24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. شقير: الانتخابات المغربية بين العزوف الشعبي وإجبارية التصويت (5.00)

  2. المغرب يتراجع في مؤشر "التقدم الاجتماعي" إلى المرتبة 82 عالمياً (5.00)

  3. حملة أمنية تستهدف مروجي المخدرات بمدينة فاس (5.00)

  4. العثماني: هيكلة الحكومة جاهزة .. والأسماء بعد العودة من نيويورك‬ (5.00)

  5. رصيف الصحافة: الأمن يستعين بالثكنات للتمرن على إطلاق الرصاص (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ترامب: حقوق الشعوب من الرب وليس الحكومات

ترامب: حقوق الشعوب من الرب وليس الحكومات

ترامب: حقوق الشعوب من الرب وليس الحكومات
هسبريس - د .ب .أ
الاثنين 23 شتنبر 2019 - 19:34

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن حقوق الشعوب لا تأتي من الحكومات، بل من سلطة أعلى.

وقال ترامب في بداية اجتماع في الأمم المتحدة بشأن الحريات الدينية: "حقوقنا لا تأتي من الحكومات، بل تأتي من الرب".

وأضاف: "اليوم، تدعو الولايات المتحدة الأمريكية شعوب العالم بصوت واضح لإنهاء الاضطهاد الديني"، مشيرا إلى أن 80 بالمئة من شعوب العالم تواجه قيودا على الحريات الدينية.

ومن جانبه، سلط نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الضوء إلى عدة دول، كلها من خصوم الولايات المتحدة ومن بينها ايران والصين ونيكاراجوا وفنزويلا، مشيرا إلى أن الحريات الدينية تتعرض في تلك الدول للهجوم.

وتطرق بنس أيضا إلى محنة الأيزيديين الذين تعرضوا لمذابح على يد تنظيم الدولة الإسلامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.