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كُتّاب وآراء
ترامب: حقوق الشعوب من الرب وليس الحكومات
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن حقوق الشعوب لا تأتي من الحكومات، بل من سلطة أعلى.
وقال ترامب في بداية اجتماع في الأمم المتحدة بشأن الحريات الدينية: "حقوقنا لا تأتي من الحكومات، بل تأتي من الرب".
وأضاف: "اليوم، تدعو الولايات المتحدة الأمريكية شعوب العالم بصوت واضح لإنهاء الاضطهاد الديني"، مشيرا إلى أن 80 بالمئة من شعوب العالم تواجه قيودا على الحريات الدينية.
ومن جانبه، سلط نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الضوء إلى عدة دول، كلها من خصوم الولايات المتحدة ومن بينها ايران والصين ونيكاراجوا وفنزويلا، مشيرا إلى أن الحريات الدينية تتعرض في تلك الدول للهجوم.
وتطرق بنس أيضا إلى محنة الأيزيديين الذين تعرضوا لمذابح على يد تنظيم الدولة الإسلامية.