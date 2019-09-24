24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2516:4619:2620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. مشروع "قانون النقابات" يفتح صداما جديدا بين الحكومة ومركزيات (5.00)

  2. نقاش الحريات الفردية يتصدر تعديلات القانون الجنائي في البرلمان (5.00)

  3. مفعول "تقادم تزوير العقود" يهدد حماية الملكية العقارية بالمغرب (5.00)

  4. حملة أمنية تحسيسية تنطلق من ثانوية بأكادير‬ (5.00)

  5. المحكمة العليا ترفض قرار شلّ البرلمان في بريطانيا (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | المحكمة العليا ترفض قرار شلّ البرلمان في بريطانيا

المحكمة العليا ترفض قرار شلّ البرلمان في بريطانيا

المحكمة العليا ترفض قرار شلّ البرلمان في بريطانيا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 11:55

قضت محكمة المملكة المتحدة العليا، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تصرف بصورة غير قانونية عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق عمل البرلمان، قبل أسابيع من خروج البلاد المزمع من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنه كان يجب عدم تعطيل عمل الهيئة التشريعية.

وقالت بريندا هيل، رئيسة المحكمة العليا ، إن"قرار نصح الملكة بتعطيل البرلمان كان غير قانوني، لأن له تأثير إحباط عمل البرلمان أو منعه من القيام بوظائفه التشريعية دون مبرر معقول". وصدر الحكم بإجماع القضاة رؤساء المحكمة العليا؛ وعددهم 11.

وقالت هيل: "البرلمان ليس مقيدا. هذا قرار بإجماع كل القضاة البالغ عددهم 11"، وأضافت: "على البرلمان، وخصوصا رئيسه وكذلك رئيس مجلس اللوردات، أن يقرر ما يجب القيام به بعد ذلك".

وجرى تعطيل عمل البرلمان في الفترة بين العاشر من شتنبر الجاري و14 أكتوبر المقبل، وصدقت الملكة إليزابيث على قرار التعطيل بموجب مشورة من رئيس الوزراء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - هذا هو القضاء الذي نريده الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:26
والله اغرورقت عيناى بالدموع حينما قرأت هذا الخبر ...الله ما أجمل العدالة ...بوريس تجونسون الذي كان يمن نفسه بالخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق عبر تجميد عمل البرلمان لمدة أسبوعين وقفت له المحكمة وقفة حازمة ...قارنوا بين هذا القضاء الشامخ والقضاء السفلي الذي حبانا الله به الذي لا يتقن سوى البث في الملفات المفبركة من ملف بوعشرين ملف هاجر الريسوني ملف منجيب ...بحال عندنا القضاء ملحقة ادارية عند القايد ...للاسف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
2 - جريء الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:27
يحيى القانون، القانون اسمى من كل شيء و هكذا تتقدم الشعوب و الدول و الاوطان.
فلنتعلم الدروس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
3 - Abdelghani الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:28
القضاء في الدول العظمئ مستقل تماما وترئ الشفافية والنزاهة في قضاءهم وعدلهم عكس الدول العربية حيث المحاكم العليا عندنا حتئ وان كان لها الحق والضوء الاخضر بالحكم في ملفات حساسة فان قضاة المحاكم العليا العربية لايمكنهم الحكم الا بموافقة الملك او رئيس الدولة وهنا يظهر لنا جليا بانه لاديمقرطية ولا حقوق ولا حرية ولاعدل ولاقضاء الا اسم القضاء.الكل يرتعش ومرعوب عند الحكم في ملفات شائكة من الجهات العليا والاسمئ ولاقرار ولاحكم الا بموافقتهم.وهذا ما يجعل الشعوب العربية تعش ذاخل سجن كبير جدا يسمئ الدولة وبالفعل تحت حراسة مشددة وكاننا سنصنع وننتج مراكب فضائية لغزو الفضاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
4 - Drissi الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:03
I am glad as a Moroccan Brit with what the Supreme Court has decided.

The Prime Minister has acted unlawfully and the mother of all parliaments must resume working tomorrow.

Even if prorogation (suspension) of parliament is allowed in certain circumstances, in this instance Boris Johnson abused the unwritten constitution.

Thus I and the 34.000 Moroccan Brits living in London, Edinburgh, Slough, St Albans, Crawley, Trowbridge, Manchester are proud of the democratic institutions we live under.

No-one is above the law including the royal family. Even the princes and princesses are obliged to travel by lowcost airways to save money for the taxpayers.

I know Moroccan doctors, scientists and engineers who have lived years and years in the Middle East and they will never ever be treated as equal as the natives of those countries. They all want to leave and live and work in a democratic country where your rights are guaranteed by law, not by family affiliation, genetics or heritage.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - samati الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:21
بريطانيا هي ام الدنيا.وقاطرة الحداثة وميزان الاقتصاد العالمي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.