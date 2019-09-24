المحكمة العليا ترفض قرار شلّ البرلمان في بريطانيا

هسبريس ـ مُتابعة

قضت محكمة المملكة المتحدة العليا، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تصرف بصورة غير قانونية عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق عمل البرلمان، قبل أسابيع من خروج البلاد المزمع من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنه كان يجب عدم تعطيل عمل الهيئة التشريعية.

وقالت بريندا هيل، رئيسة المحكمة العليا ، إن"قرار نصح الملكة بتعطيل البرلمان كان غير قانوني، لأن له تأثير إحباط عمل البرلمان أو منعه من القيام بوظائفه التشريعية دون مبرر معقول". وصدر الحكم بإجماع القضاة رؤساء المحكمة العليا؛ وعددهم 11.

وقالت هيل: "البرلمان ليس مقيدا. هذا قرار بإجماع كل القضاة البالغ عددهم 11"، وأضافت: "على البرلمان، وخصوصا رئيسه وكذلك رئيس مجلس اللوردات، أن يقرر ما يجب القيام به بعد ذلك".

وجرى تعطيل عمل البرلمان في الفترة بين العاشر من شتنبر الجاري و14 أكتوبر المقبل، وصدقت الملكة إليزابيث على قرار التعطيل بموجب مشورة من رئيس الوزراء.