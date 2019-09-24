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كُتّاب وآراء
المحكمة العليا ترفض قرار شلّ البرلمان في بريطانيا
قضت محكمة المملكة المتحدة العليا، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تصرف بصورة غير قانونية عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق عمل البرلمان، قبل أسابيع من خروج البلاد المزمع من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنه كان يجب عدم تعطيل عمل الهيئة التشريعية.
وقالت بريندا هيل، رئيسة المحكمة العليا ، إن"قرار نصح الملكة بتعطيل البرلمان كان غير قانوني، لأن له تأثير إحباط عمل البرلمان أو منعه من القيام بوظائفه التشريعية دون مبرر معقول". وصدر الحكم بإجماع القضاة رؤساء المحكمة العليا؛ وعددهم 11.
وقالت هيل: "البرلمان ليس مقيدا. هذا قرار بإجماع كل القضاة البالغ عددهم 11"، وأضافت: "على البرلمان، وخصوصا رئيسه وكذلك رئيس مجلس اللوردات، أن يقرر ما يجب القيام به بعد ذلك".
وجرى تعطيل عمل البرلمان في الفترة بين العاشر من شتنبر الجاري و14 أكتوبر المقبل، وصدقت الملكة إليزابيث على قرار التعطيل بموجب مشورة من رئيس الوزراء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
فلنتعلم الدروس
The Prime Minister has acted unlawfully and the mother of all parliaments must resume working tomorrow.
Even if prorogation (suspension) of parliament is allowed in certain circumstances, in this instance Boris Johnson abused the unwritten constitution.
Thus I and the 34.000 Moroccan Brits living in London, Edinburgh, Slough, St Albans, Crawley, Trowbridge, Manchester are proud of the democratic institutions we live under.
No-one is above the law including the royal family. Even the princes and princesses are obliged to travel by lowcost airways to save money for the taxpayers.
I know Moroccan doctors, scientists and engineers who have lived years and years in the Middle East and they will never ever be treated as equal as the natives of those countries. They all want to leave and live and work in a democratic country where your rights are guaranteed by law, not by family affiliation, genetics or heritage.