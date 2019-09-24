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الرئيسية | خارج الحدود | عاهل إسبانيا يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات جديدة

عاهل إسبانيا يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات جديدة

عاهل إسبانيا يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات جديدة
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:35

قام العاهل الإسباني الملك فليبي السادس، اليوم الثلاثاء، بحل البرلمان، بغرفتيه، والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة يوم 10 نونبر المقبل .

واستقبل العاهل الإسباني ميرتيكسيل باتيت، رئيسة مجلس النواب، من أجل التوقيع على مرسوم حل البرلمان والمصادقة على إجراء انتخابات عامة جديدة ستكون الرابعة خلال أربع سنوات.

وجاء القرار بعد فشل الحزب العمالي الاشتراكي، الذي فاز في انتخابات أبريل الماضي، ضمن مفاوضاته مع باقي الأحزاب السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة الجديدة .

ويأتي المستجد تفعيلا للمادة الخامسة من الفصل 99 من الدستور الإسباني؛ الذي ينص على أنه "إذا لم يحظ أي مرشح بثقة مجلس النواب بعد شهرين من الجلسة الأولى للتنصيب يوقع الملك على مرسوم حل البرلمان بغرفتيه والدعوة إلى انتخابات جديدة".

وكان مجلس النواب قد رفض تنصيب المرشح الاشتراكي بيدرو سانشيز رئيسا للحكومة الجديدة، خلال جلسة التنصيب التي عقدت يوم 23 يوليوز الماضي، حيث لم نال124 صوتا من أصل 176 صوتا التي كانت ضرورية لإعادة انتخابه على رأس الحكومة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - المصطفاوي الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:48
تمنينا لو نسمع مثل هذا القرار بالمغرب
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13
2 - Ayoub الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:54
C'est un exemple pour le Maroc, pourquoi le Roi ne fait pas pareil, dissoudre notre parlement et refaire des élections pour élire une nouvelle génération apte, sérieuse, rigoureuse et patriote pour faire redémarrer le pays mourant
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3
3 - مغربي من البيضاء الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:57
نتمنى نحن ايضا في المغرب ان ينصرف عنا هاته الاحزاب السياسية الفاشلة ، ويحل محلها حكومة تكنوقراط ذات نخب مؤهلة ومثقفة ،،
لا يعقل ان تسند وزارة لأشخاص او مناصب برلمانية لأشخاص مستواهم العلمي والثقافي متواضع جدا.
يكفي ان بعض الاحزاب السياسية عندنا معظم قادتهم اساتذة اللغة العربية و التربية الاسلامية، مع احترامي بالطبع لهده الفءة من رجال التعليم..
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3
4 - جلال الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:01
مثل هذه القرارات لا تطبق في الدول العربيه فلكل حكومه الحق في ملئ الجيوب وتشييد الفيلات وارسال اولاد المسؤولين للدراسه في ارفع الجامعات كل هذا على حساب الدوله وذا نزل المواطن ليطالب بابسط حقوقه العصى ثم تهمة بانهم مخربون او ينتمون الى جماعه ضد الدوله
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1
5 - سلام صويري الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:04
يحز في النفس عندما يلاحظ دولة جارة تطبق فيها الديمقراطية الحقيقية بينما هذا البلد ابتلي بسلطة التحكم ابدية لا مكان فيها لارادة المواطن او لرأيه عبر الانتخابات ووجود اشخاص لا يعرفون حقا هل هناك شعب او مواطنين يفرض عليهم الحجر !!
مما يبين الاسباب الرءيسية التي أدت الى الفارق الكبير بين مستوى عيش الرغيد لسكان الدولة الجارة وبين العيش المتدهور جدا لسكان البلد البئيس !!
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4
6 - حميد الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:06
لو حصل عندنا مثل هاذا القرار لكان عرسا للديموقراطة بكل المقاييس ما دام رئيس حكومتنا غير قادر حتى على تعديل حكومته الفاشلة .
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0
7 - متتبع الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:11
تعليقا على رقم 1 اقول بان هذا الاجراء بني على فقرة من الدستور . والدنيا ليست بالتمني.
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