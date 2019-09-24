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كُتّاب وآراء
عاهل إسبانيا يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات جديدة
قام العاهل الإسباني الملك فليبي السادس، اليوم الثلاثاء، بحل البرلمان، بغرفتيه، والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة يوم 10 نونبر المقبل .
واستقبل العاهل الإسباني ميرتيكسيل باتيت، رئيسة مجلس النواب، من أجل التوقيع على مرسوم حل البرلمان والمصادقة على إجراء انتخابات عامة جديدة ستكون الرابعة خلال أربع سنوات.
وجاء القرار بعد فشل الحزب العمالي الاشتراكي، الذي فاز في انتخابات أبريل الماضي، ضمن مفاوضاته مع باقي الأحزاب السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة الجديدة .
ويأتي المستجد تفعيلا للمادة الخامسة من الفصل 99 من الدستور الإسباني؛ الذي ينص على أنه "إذا لم يحظ أي مرشح بثقة مجلس النواب بعد شهرين من الجلسة الأولى للتنصيب يوقع الملك على مرسوم حل البرلمان بغرفتيه والدعوة إلى انتخابات جديدة".
وكان مجلس النواب قد رفض تنصيب المرشح الاشتراكي بيدرو سانشيز رئيسا للحكومة الجديدة، خلال جلسة التنصيب التي عقدت يوم 23 يوليوز الماضي، حيث لم نال124 صوتا من أصل 176 صوتا التي كانت ضرورية لإعادة انتخابه على رأس الحكومة.
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تعليقات الزوّار (7)
لا يعقل ان تسند وزارة لأشخاص او مناصب برلمانية لأشخاص مستواهم العلمي والثقافي متواضع جدا.
يكفي ان بعض الاحزاب السياسية عندنا معظم قادتهم اساتذة اللغة العربية و التربية الاسلامية، مع احترامي بالطبع لهده الفءة من رجال التعليم..
مما يبين الاسباب الرءيسية التي أدت الى الفارق الكبير بين مستوى عيش الرغيد لسكان الدولة الجارة وبين العيش المتدهور جدا لسكان البلد البئيس !!