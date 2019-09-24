رضّع يفارقون الحياة في حريق بمستشفى جزائري

هسبريس - رويترز

نقلت وسائل إعلام حكومية عن هيئة الإطفاء الجزائرية قولها إن ثمانية أطفال رضع لاقوا حتفهم، اليوم الثلاثاء، في حريق شب في مستشفى بمنطقة الوادي.

ووفق المصادر نفسها فقد بدأت الحكومة التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق. وكثيرا ما يكون ضعف جودة الخدمات الحكومية سببا للإحباط والغضب في الجزائر؛ خاصة خارج العاصمة.

محمد ميراوي، وزير الصحة في الحكومة الجزائرية، أصدر عقب الواقعة القاتلة قرارات عقابية بحق مسؤولين. وقال في تصريح للتلفزيون الحكومي إنه تقرر عزل مدير الصحة بولاية الوادي، ومدير المستشفى، إلى جانب الفريق المناوب وقت الحادثة.

كما أوضح ميراوي أنه ينتظر انتهاء التحقيق للإعلان عن إجراءات من شأنها أن تعزز السلامة في عموم المستشفيات الجزائرية.