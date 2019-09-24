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كُتّاب وآراء
فرنسا تنبش جرائم الجنس للملياردير الراحل إبستاين
أكد الادعاء في فرنسا أن الشرطة قام بتفتيش شقة الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستاين، اليوم الثلاثاء، في إطار التحقيق في اتهامات الاغتصاب واغتصاب أطفال والتآمر.
وقال مكتب الادعاء في باريس إنه تم تفتيش مؤسسة لعارضات الأزياء في المنطقة الثامنة التي يقطنها الأثرياء بالمدينة.
وكان قد عثر على إبستاين، المدان بارتكاب جرائم جنسية، ميتا في محبسه بأمريكا في غشت الماضي، عقب اتهامه باستغلال القاصرات جنسيا والتآمر. وقالت السلطات إن الوفاة سببها الانتحار.
جدير بالذكر أن إبستاين كانت تربطه علاقات مع أشخاص ذوي نفوذ بالولايات المتحدة الأمريكية؛ منهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأسبق بيل كلينتون.
ويركز التحقيق الأولي في فرنسا على التوصل إلى ما إذا كانت أي من الجرائم التي تشملها القضية تم ارتكابها في فرنسا، أو تم ارتكابها في الخارج على أيدي مواطنين فرنسيين أو ضدهم.