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رئيسة مجلس النواب الأمريكي تسعى إلى عزل ترامب
الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 22:25
ذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب سيبدأ تحقيقا رسميا فيما إذا كان ينبغي عزل الرئيس دونالد ترامب.
وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.