24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. مطالب بتشديد مراقبة دور الحضانة وتكوين المربيّات تعود إلى الواجهة (5.00)

  2. ينابيعُ ومكوّنات الهويّة المغربيّة (5.00)

  3. مفعول "تقادم تزوير العقود" يهدد حماية الملكية العقارية بالمغرب (5.00)

  4. الجامعي: الملك والأحزاب (5.00)

  5. أزمة "البام" .. بنشماش يطلق "الفرصة الأخيرة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | القضاء ينطق بأحكام سجنية ثقيلة في ملف بوتفليقة

القضاء ينطق بأحكام سجنية ثقيلة في ملف بوتفليقة

القضاء ينطق بأحكام سجنية ثقيلة في ملف بوتفليقة
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 09:34

قضت المحكمة العسكرية في مدينة البُليدة بأحكام تتراوح بين 15 و20 سنة سجنا في حق كل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومتهمين آخرين، بحسب ما أعلن عنه المحامي ميلود إبراهيمي.

وأوضح المصدر ذاته أن سعيد بوتفليقة، والجنرالين السابقين محمد مدين الملقب ب"توفيق"، مدير دائرة الاستعلامات طيلة 25 سنة، وعثمان طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، أدينوا بـ15 سنة سجنا لاتهامهم بـ"المساس بسلطة الجيش"، و"التآمر ضد سلطة الدولة".

كما قضت المحكمة بـ20 سنة سجنا في حق وزير الدفاع السابق والقائد السابق لأركان الجيش خالد نزار، ونجله لطفي، وكذا فريد بن حمدين مدير الشركة الجزائرية للصيدلة، وهم الذين حوكموا غيابيا في القضية ذاتها.

وكانت النيابة العامة للمحكمة العسكرية بمدينة البليدة، القصية عن العاصمة بـ50 كيلومترا، قد طلبت بـ20 سنة سجنا في حق الرئيسين السابقين للاستعلامات الجزائرية، وكذا في حق لويزة حنون وسعيد بوتفليقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مغربب الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 09:48
لماذا يحاكمون عسكريا؟ هم مدنيون.
الحاكم العسكري الفعلي للجزائر هو القايد صالح و هو من يحرك المحاكمات ليوهم الشعب بأنه يحارب فساد عصابة بوتفليقة رغم انه ينتمي اليها.
الشعوب العربية سئمت الحكم العسكري المخزني الديكتاتوري.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
2 - زاءرررر الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 09:53
هذه الحالة ديال اي واحد كتحايد ليه الكالة ولا كود بيسطو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - حسن التادلي الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 09:53
نتمى ان لا يكون الامر من قبيل الحق الذي يراد به باطل ......
ان تحاكم الطغمة الفاسدة ...نعم.... لكن مايزال النظام السابق جاثما على صدور الجزائريين .... واول من يجب ان يتنحى ويحاكم ... الكايد صالح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
4 - أحمد الزفزاف الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 09:56
أحكام تليق باصحابها لكن الشعب يطمح لعملية سياسية ديمقراطية مدنية بعيدة عن حكم العسكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
5 - Me again الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 09:56
على كل حال الجزائر تحكم على وزراء و جنيرالات بعشرين سنة و المغرب يكم على الزفزافي و المهداوي و رفاقهم، كما حكم على لص ( و ليس فاسد) سرق حذاء بلاستيكي بسنتين و غرامة و إرجاع الحداء الى صاحب المتجر!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
6 - تغطية الشمس بالغربال الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 10:05
بالأمس من نضحك عن إخواننا في الجزائر عن من يحكمهم وينهي أموالهم واليوم يعطونا درسا في محاكمته الفاسدين. اخبرونا من العاجزون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
7 - عبدالواحد الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 10:05
إنها مسرحية العسكر والرئيس الفعلي للجزائر هو ايت صالح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
8 - السلام عليكم الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 10:11
محاكمة سريعة واحكام ثقيلة وتهم جاهزة لإرضاء الشارع الجزائري ودفعه لقبول مخطط القايد صالح بإجراء انتخابات رئاسية. ولكن الشعب الجزائري يعرف أن الذهاب لاختيار رئيس جديد سينهي الحراك والأزمة السياسية وينتصر القايد صالح لصالح الجيش والقوى الخارجية الضاغطة وبالتالي الوقوع في المصيدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
9 - ريفي تطواني حر الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 10:12
الجارة هربت علينا بزززززززف وحنا خليونا مع عفى الله عما سلف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
10 - حكيم الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 10:21
ودبا كيفاش تفسرو المحاكمات بين المغرب والجزاءر
عندهم محاكمة بدات الاتنين وسلات الثلاتاء
حنا ملف الريف استغرق 8 اشهر ويقلون بكل استخفاف لم تكن عادلة
لا داعى للمقارنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - simo soussi الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 10:22
منين كطيح البقرة كيطيحو الجناوة . ايلا جاو احكمو على جميع المفسدين مغاديش ايساليو . و لكن اي انقلاب رئاسي ضروري من الضحايا و توزيع الاحكام لإبعاد الاعداء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - باسو باستور الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 10:26
ما هده إلا مسرحية أبطالها الجيش و هؤلاء المحكوم عليهم والهدف منها هو إسكات الشارع الجزائري واستمالة الناخبين حتى يتم تعيين رئيس جديد (قديم ) و يتم إبعاد المتهمين إلى خارج البلاد ليقضوا فيها عام أو عامين ثم بعد دلك عندما يتمكن الجيش من استعادة زمام الأمور سيتم الإفراج عنهم إما بعفو أو بدونه ليقضوا باقي حياتهم في الرفاهية سواء داخل الجزائر أو خارجها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.