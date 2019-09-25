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كُتّاب وآراء
القضاء ينطق بأحكام سجنية ثقيلة في ملف بوتفليقة
قضت المحكمة العسكرية في مدينة البُليدة بأحكام تتراوح بين 15 و20 سنة سجنا في حق كل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومتهمين آخرين، بحسب ما أعلن عنه المحامي ميلود إبراهيمي.
وأوضح المصدر ذاته أن سعيد بوتفليقة، والجنرالين السابقين محمد مدين الملقب ب"توفيق"، مدير دائرة الاستعلامات طيلة 25 سنة، وعثمان طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، أدينوا بـ15 سنة سجنا لاتهامهم بـ"المساس بسلطة الجيش"، و"التآمر ضد سلطة الدولة".
كما قضت المحكمة بـ20 سنة سجنا في حق وزير الدفاع السابق والقائد السابق لأركان الجيش خالد نزار، ونجله لطفي، وكذا فريد بن حمدين مدير الشركة الجزائرية للصيدلة، وهم الذين حوكموا غيابيا في القضية ذاتها.
وكانت النيابة العامة للمحكمة العسكرية بمدينة البليدة، القصية عن العاصمة بـ50 كيلومترا، قد طلبت بـ20 سنة سجنا في حق الرئيسين السابقين للاستعلامات الجزائرية، وكذا في حق لويزة حنون وسعيد بوتفليقة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
الحاكم العسكري الفعلي للجزائر هو القايد صالح و هو من يحرك المحاكمات ليوهم الشعب بأنه يحارب فساد عصابة بوتفليقة رغم انه ينتمي اليها.
الشعوب العربية سئمت الحكم العسكري المخزني الديكتاتوري.
ان تحاكم الطغمة الفاسدة ...نعم.... لكن مايزال النظام السابق جاثما على صدور الجزائريين .... واول من يجب ان يتنحى ويحاكم ... الكايد صالح.
عندهم محاكمة بدات الاتنين وسلات الثلاتاء
حنا ملف الريف استغرق 8 اشهر ويقلون بكل استخفاف لم تكن عادلة
لا داعى للمقارنة