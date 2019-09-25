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كُتّاب وآراء
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل وزير شؤون القدس
اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الأربعاء، وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية، فادي الهدمي، بعد أن داهمت عناصر من الوحدات الخاصة منزله وخربت محتوياته.
وقالت مصادر فلسطينية في المدينة، ضمن تصريحات صحفية، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الهدمي من منزله، بعد تفتيشه وتخريب محتوياته، واقتادته لجهة مجهولة للتحقيق".
كما داهمت قوة كبيرة من جيش وشرطة إسرائيل منزل محافظ القدس في السلطة الفلسطينية، عدنان غيث، وفتشت محتوياته وسلمته طلبا لمقابلة المخابرات. واعتقل 7 فلسطينيين أيضا، في مناطق متعددة من الضفة الغربية، خلال ساعات الليلة الماضية.
وعادة ما تتم الاعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل؛ ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، فقد وصل مجموع المعتقلين الفلسطينيين إلى 5700 معتقل حتى الآن.