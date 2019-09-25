24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. مطالب بتشديد مراقبة دور الحضانة وتكوين المربيّات تعود إلى الواجهة (5.00)

  2. ينابيعُ ومكوّنات الهويّة المغربيّة (5.00)

  3. الجامعي: الملك والأحزاب (5.00)

  4. تسويق الأدوية عبر التجارة الإلكترونية يثير غضب الصيادلة المغاربة (5.00)

  5. أزمة "البام" .. بنشماش يطلق "الفرصة الأخيرة" (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل وزير شؤون القدس

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل وزير شؤون القدس

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل وزير شؤون القدس
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 11:35

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الأربعاء، وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية، فادي الهدمي، بعد أن داهمت عناصر من الوحدات الخاصة منزله وخربت محتوياته.

وقالت مصادر فلسطينية في المدينة، ضمن تصريحات صحفية، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الهدمي من منزله، بعد تفتيشه وتخريب محتوياته، واقتادته لجهة مجهولة للتحقيق".

كما داهمت قوة كبيرة من جيش وشرطة إسرائيل منزل محافظ القدس في السلطة الفلسطينية، عدنان غيث، وفتشت محتوياته وسلمته طلبا لمقابلة المخابرات. واعتقل 7 فلسطينيين أيضا، في مناطق متعددة من الضفة الغربية، خلال ساعات الليلة الماضية.

وعادة ما تتم الاعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل؛ ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، فقد وصل مجموع المعتقلين الفلسطينيين إلى 5700 معتقل حتى الآن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مغربي الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 11:43
هذا مصير من يرضى ان يبقى ويفاوض مع الاحتلال. لو فعل المغاربة والجزائريون نفس الشيئ مع فرنسا واسبانيا لبقوا محتلين الى يومنا هذا. و المثل غير بعيد مليلية وسبتة مازالتا محتلتين بعد مرور 500 سنة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - محمد الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 12:03
اللهم انصر أهلنا في فلسطين و أعنا على نصرتهم يا رب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.