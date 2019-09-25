24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:24
|16:45
|19:24
|20:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ينابيعُ ومكوّنات الهويّة المغربيّة
- تقارير جطو
- هل ينسف "التسقيف" جلسات الحوار بين أمزازي ونقابات تعليمية؟
- زوال/إزالة إسرائيل ... خارطة طريق
- عملاء أم مبعدون؟ .. معضلة تواجه جنوب لبنان
تسويق الأدوية عبر التجارة الإلكترونية يثير غضب الصيادلة المغاربة (5.00)
- وزارة الصحة تُحَمل ثلاثة أطر طبية مسؤولية وفاة حامل بالعرائش - (77)
- قتيل في مواجهات دامية بين أنصار الوداد البيضاوي والجيش الملكي - (77)
- الجواهري يعلن تراجع نسبة النمو وتأثر عجز الميزانية بزيادة الأجور - (71)
- قضيّة الصحراء تعيد المواجهات بين المغرب والجزائر في نيويورك - (65)
- ضغوط تضيق الخناق على المغربي إيحاتارن لاختيار منتخب هولندا - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رئيس المحكمة العسكرية ينجو من الاغتيال بالصومال
نجا رئيس المحكمة العسكرية في الصومال، اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال نفذها مسلحو "حركة الشباب" المتشددة.
ويعتقد أن الجنرال حسن النور شوتي، الذي تم استهدافه أثناء تواجده ضمن قافلة مع مسؤولين عسكريين آخرين، هدفا لحركة الشباب بعدما أصدرت المحكمة أحكام إعدام بحق عدد من مسلحي الجماعة.
وقال على حسن كولمي، أحد رجال الشرطة، ضمن تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: "قافلته اصطدمت بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق".
وأسفر الانفجار القوي، الذي وقع على الطريق بين العاصمة مقديشو ومنطقة افجوي، عن إلحاق أضرار بالسيارة المصفحة التي كان على متنها شوتي.
ولم يصب رئيس المحكمة العسكرية أو أي مسؤول بارز، ولكن الانفجار أودى بحياة اثنين من حراسه الشخصيين بحسب ما قالته الشرطة.