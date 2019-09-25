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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس المحكمة العسكرية ينجو من الاغتيال بالصومال

رئيس المحكمة العسكرية ينجو من الاغتيال بالصومال

رئيس المحكمة العسكرية ينجو من الاغتيال بالصومال
هسبريس - د .ب .أ
الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 13:25

نجا رئيس المحكمة العسكرية في الصومال، اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال نفذها مسلحو "حركة الشباب" المتشددة.

ويعتقد أن الجنرال حسن النور شوتي، الذي تم استهدافه أثناء تواجده ضمن قافلة مع مسؤولين عسكريين آخرين، هدفا لحركة الشباب بعدما أصدرت المحكمة أحكام إعدام بحق عدد من مسلحي الجماعة.

وقال على حسن كولمي، أحد رجال الشرطة، ضمن تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: "قافلته اصطدمت بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق".

وأسفر الانفجار القوي، الذي وقع على الطريق بين العاصمة مقديشو ومنطقة افجوي، عن إلحاق أضرار بالسيارة المصفحة التي كان على متنها شوتي.

ولم يصب رئيس المحكمة العسكرية أو أي مسؤول بارز، ولكن الانفجار أودى بحياة اثنين من حراسه الشخصيين بحسب ما قالته الشرطة.

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