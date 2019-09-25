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الرئيسية | خارج الحدود | "الجهاد الاسلامي" تنفي دعم الاحتجاجات في مصر

"الجهاد الاسلامي" تنفي دعم الاحتجاجات في مصر

"الجهاد الاسلامي" تنفي دعم الاحتجاجات في مصر
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 15:40

أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الاربعاء، أن ما ورد في التسجيل الذي بثته قناة "MBC مصر" لأحد عناصرها "غير صحيح ويسيء إلى مصر، ولا يجوز"، رافضةً أن يتم "اتهامها بهذه الطريقة".

وطالبت الحركة المسؤولين المصريين، عبر بيان، بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الظلم الذي وقع على مواطن فلسطيني بريء، والمراجعة والتدقيق".

وشددت "الجهاد" على أنها "لا تعمل ولا تسعى لخلق إشكالات أو تدخل في أي شأن داخلي لأية دولة كانت، هذا بالإضافة إلى أن لدينا ما يكفينا من صراع مع العدو الصهيوني".

وقالت الحركة إن "أشرف أسعد طافش هو عضو في حركة الجهاد الاسلامي، وقد وصل إلى القاهرة قبل يوم واحد من المظاهرات، وكان يريد أن يسافر إلى بلد آخر بهدف الدراسة".

وبينت الحركة انه تم اعتقال طافش، بحسب وسائل الإعلام المصرية، وقد "تم عرضه في فيديو مسجل ليقول إنه كان مرسلاً قبل يوم واحد لينقل الأحداث بهدف دعم الثورة!".

وعرضت القناة المذكورة مقاطع فيديو لما قالت إنها "اعترافات لبعض العناصر الاجنبية المتورطة في التآمر على مصر خلال الفترة الأخيرة".

وفي أحد المقاطع قال الشاب الفلسطيني أشرف طافش إنه "انضم لتنظيم الجهاد الإسلامي عام 2013 في مجال جمع المعلومات".

كما أضاف المعني بالأمر أنه "جاء بتكليفات من المسؤولين للسفر إلى مصر لمراقبة الموقف، وذلك قبل يوم من المظاهرات، كي نبلّغ الموقف ونعرف التطورات، ونستطيع دعم الثورة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - يونس الرباطي الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 15:58
أينما حلت الحركات الإسلامية حلّ الخراب. و لكم في فلسطين و الصومال و السودان و أفغانستان و العراق و سوريا و الجزائر و ليبيا و اليمن و الساحل وخير مثال.
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-13
2 - amaghrabi nadori الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:20
نعم اخي المحترم المعلق رقم1الحركات الإسلامية تتدخل لكي تفسد الثورات او الجهاد او النضال او الإضرابات ,لانها تستعمل السلاح السلاح الأبيض والسلاح العصري والسلاح الحديثي الذي يدعو الى الكره والقتل والاقصاء والكراهية واشعل النيران في جميع بقع الأرض.حماس الجهاد حزب الله القاعدة داعش أسماء ما انزل الله بها من سلطان.كنا فرحنا ان المجتمع الدولي مع الثوار في سوريا سيقضون على الحاكم المستبد بشار الأسد ولكن تدخل الدواعش والتصرة وووو افسدوا كل شيء وأصبحت ثورة السوريين متجاوزة لا يهتم بهم الا القليل مما جعل بشار يفرض نفسه ويستعد عافيته .
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3 - لاديني الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:33
كم أكره هذه العبارة "الجهاد" لحسن الحظ أن الكفار اعتمدوا على عقولهم وقدراتهم وصنعوا أسلحة الدمار الشامل لردع أي محاولة للجهاد في سبيل نشر الشر.
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