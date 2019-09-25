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أغلب الآباء الألمان يؤيدون حظر الهاتف بالمدارس

أغلب الآباء الألمان يؤيدون حظر الهاتف بالمدارس
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 18:34

أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا أن ثلاثة أرباع الآباء يؤيدون حظر أجهزة الهاتف المحمول في المدارس.

وذكرت مجموعة صحف "دي تسايت" الألمانية اليوم الأربعاء أن تحليل "مؤشر المدارس الألمانية" بأثر رجعي أدى لهذه النتيجة.

وتبين من خلال الاستطلاع الذي أجري بتكليف من مؤسسة روبرت بوش الألمانية، بالتعاون مع مجموعة دي تسايت للنشر، أن 76% من الآباء والأمهات الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون منع أبنائهم من الاستخدام الخاص لهواتفهم المحمولة في المدرسة.

بل إن نسبة الآباء الذين يؤيدون منع المحمول في المدارس الابتدائية والإعدادية والتعليم المتوسط بلغت 82%، في حين انخفضت إلى 68% في المدارس الثانوية.

يشار إلى أن فرنسا بدأت منذ عام تحظر على تلاميذها استخدام الهاتف المحمول، وذلك من اللحظة الأولى من دخول التلاميذ المدرسة، وذلك وفق تقرير عن الاستطلاع.

ولا يوجد هذا الحظر في ألمانيا سوى في ولاية بافاريا.

ولكن وزارة التعليم في الولاية الواقعة جنوب ألمانيا تعتزم تخفيف هذا الحظر الذي بدأ عام 2006 بالفعل.

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