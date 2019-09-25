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الرئيسية | خارج الحدود | انطلاق أول رائد إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية

انطلاق أول رائد إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية

انطلاق أول رائد إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 20:15

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن نجاح إطلاق مركبة الفضاء الروسية "سويوز أم أس 15"، مساء اليوم الأربعاء، من محطة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان وعلى متنها هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي.

وبهذه المناسبة، قال أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة بالإمارات، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: "مع وصول أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، تكون دولتنا قد خطت خطوة مهمة على طريق تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لمستقبل الوطن وترجمت مجدداً بصورة عملية قدرة الإنسان الإماراتي على إحراز إنجازات نوعية لها قيمتها وأثرها في دعم مسيرة العالم نحو غد يحمل الخير للإنسان ويقدم له من الحلول ما يعينه على مواجهة ما يحيط به من تحديات آنية ومستقبلية".

من جهته، قال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: "شاهدنا انطلاق الصاروخ الذي أقلّ أول رائد فضاء إماراتي وهو يتوجّه إلى عنان السماء معلناً تدشين حقبة جديدة من إنجازات دولة الإمارات، ومحققاً أيضاً آمال العرب ببلوغ محطة الفضاء الدولية، حيث دأب العرب على متابعة كافة الإنجازات العالمية المتعاقبة في مجال الفضاء بشغف كبير؛ لكن عندما يكون صاحب الإنجاز عربياً يأخذ الفخر والحماس طابعاً آخر".

كما أوضح مركز محمد بن راشد للفضاء أن عملية إطلاق مركبة "سويوز إم أس 15" تمت باستخدام صاروخ من نوع "سويوز أف جي"، الأكثر استخداماً وموثوقية في تاريخ مهمات الفضاء المأهولة، والذي يحتوي في الجزء العلوي منه على مركبة "سويوز "، وهي الوحدة المدارية، التي تحتوي على مرافق مختلفة للرواد ومخزن العمليات إضافة إلى وحدة الالتحام، والجزء الأوسط، حيث يجلس الرواد أثناء عمليات الإقلاع والهبوط، ومن خلاله تتم عمليات التحكم بالمركبة، والجزء الأخير، ويشمل وحدة الدفع، التي تحتوي على الوقود ومحركات مركبة "سويوز إم أس 15".

جدير بالذكر أن مركز محمد بن راشد للفضاء نقل، عبر بث مباشر من مقر المركز، لحظة انطلاق هزاع المنصوري على متن مركبة "سويوز إم. أس 15" إلى محطة الفضاء الدولية، في أول مهمة إماراتية مأهولة وسط متابعة وترقب مجموعة من مهندسي المركز الموجودين في محطة التحكّم الأرضية في موسكو، والتابع لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، والمحطة الأرضية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في هيوستن، وكذلك في المحطة الأرضية الرئيسية في المركز بدبي، وحول العالم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - هوبالي الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 20:36
للأسف سيطير صاحبنا العربي في الفضاء و لن يجد هناك نساء ...
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3
2 - HASSAN الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 20:43
عوض صرف فائض البيترودولار في راب الصدع بين اخواننا في سوريا والعراق واليمن وليبيا الخ يتباهون في بناء ناطحات السحاب ومحطات الفضاء
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1
3 - سائح امراتي الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 20:44
وما هو برنامج الاعمال والابحاث العلمية والثقنية التي سيقوم بها كفاكم ضحكا على الدقون قولوا انطلاق اول سائح امراتي للفضاء ونقطة وانتها .
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5
4 - Daka الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 20:47
لما يقول صديق لك: هيا نخرج ونمرح في عطلة الأسبوع وكل المصاريف على حسابي والله ما اتركك تضع يدك في جيبك
فالإماراتي هو الصديق السخي والروسي هو المدعو لجولة في الفظاء على حساب اخونا الإماراتي. ونعم الصداقة
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