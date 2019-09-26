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كُتّاب وآراء
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الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك يفارق الحياة
الخميس 26 شتنبر 2019 - 11:23
توفي الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، اليوم الخميس، وفق ما كشفته مصادر من أسرة الراحل.
وأكدت وكالة "فرانس برس" الخبر ضمن قصاصة تنعي شيراك، الراحل عن الحياة في السنة 86 من العمر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (35)
1 - عجوز الخميس 26 شتنبر 2019 - 11:34
انا لله و انا إليه راجعون كل نفس دائرة الموت
2 - maati الخميس 26 شتنبر 2019 - 11:35
... حارب المقاومة في الجزائر و جرح ... و حمى ملك المغرب الحسن الثاني و عمل على انتقال سلس للحكم لنجله.. حسابه عند ربه
تعليق غير لائق
-39
3 - Allal الخميس 26 شتنبر 2019 - 11:36
إنا لله وإنا إليه راجعون ٠ كان صديقا للمغرب وكان محبا للسلام ٠ موقفه من حرب العراق يحسب له٠
4 - خالد F الخميس 26 شتنبر 2019 - 11:36
لقد فقد المغرب صديقا عزيزا،
شيراك وحده من قال لا لبوش خلال حرب العراق.
فرنسا تبكي رئيسها .
شيراك وحده من قال لا لبوش خلال حرب العراق.
فرنسا تبكي رئيسها .
5 - khalid الخميس 26 شتنبر 2019 - 11:37
هاد السيد كان عزيز عليا والله العظيم في أيامه كان العائلة المقيمة في فرنسا ترجع محملة بالهدايا واللعب والحلويات وملي يبغيو يرجعوا يخليو لينا الحوايج دابا العكس هوما خاصهم مايديو.
6 - فيصل اسبانيا الخميس 26 شتنبر 2019 - 11:37
كلّ من عليها فان ونحن لا نأخذ العبرة من الموت للأسف فقليل من التفكير في الحياة الفانيّة ندرك اننا مخطئون اتجاه خالقنا
7 - NASSIH CASAWI الخميس 26 شتنبر 2019 - 11:37
رجل عاش يحب المغرب والمغاربة وحكم وهو يحب المغرب وتقاعد وعاش في المغرب لأن أصله ولد في المغرب. رحمة الله عليه. يستحق التنويه من كل وطني.
8 - كريم ميلان الخميس 26 شتنبر 2019 - 11:38
الله أكبر،البقاء لله،كان صديقا للمغرب.
9 - OUSSAMA الخميس 26 شتنبر 2019 - 11:40
أحسن رئيس عرفته الجمهورية الفرنسية اللهم إرحمه إن رحمتك وسعت كل شئ
10 - وزير الدفاع الخميس 26 شتنبر 2019 - 11:41
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون
12 - حداوي مغربي مغربي الخميس 26 شتنبر 2019 - 11:44
تحية وتقدير لروحه....صديق وفي للمغرب ....إنه أحد أبرز الشخصيات الأوروبية المساندة للقضية الفلسطينية و صديق للمجاهد المرحوم ياسر عرفات الذي كان يلقبه بدكتور القضية الفلسطينية...أصدق التعازي لذويه
13 - أستاذ الاجتماعيات الخميس 26 شتنبر 2019 - 11:47
هذا الرجل يمثل الجيل الذهبي من السياسيين بأوروبا، جيل من السياسيين لن يتكرر، و بغض النظر عن توجهاته و موقافه المتضاربة تجاه المغرب و إفريقيا
و العالم المتخلف، فإنه رجل وطني بكل المقاييس، قدم لفرنسا و الفرنسيين الكثير، و عمل جاهدا من أجل إتحاد أوروبي متماسك و قوي.
لو كان عندنا سياسي يملك % 1 من وطنية و مثابرة و قوة جاك شيراك، لشكل ذلك فرقا كبيرا في المشهد السياسي المغربي.
و العالم المتخلف، فإنه رجل وطني بكل المقاييس، قدم لفرنسا و الفرنسيين الكثير، و عمل جاهدا من أجل إتحاد أوروبي متماسك و قوي.
لو كان عندنا سياسي يملك % 1 من وطنية و مثابرة و قوة جاك شيراك، لشكل ذلك فرقا كبيرا في المشهد السياسي المغربي.
14 - Ibrahim الخميس 26 شتنبر 2019 - 11:50
كل نفس ذائقة الموت !! رئيس او مرؤوس ...!!
يحسب له موقفه المشرف تجاه العرب حينما رفض مشاركة فرنسا مع امريكا وحلفائها في العدوان على العراق لتدميره والإطاحة بصدام حسين ...!!
يحسب له موقفه المشرف تجاه العرب حينما رفض مشاركة فرنسا مع امريكا وحلفائها في العدوان على العراق لتدميره والإطاحة بصدام حسين ...!!
15 - Xre الخميس 26 شتنبر 2019 - 11:50
CT un grand Homme et un grand ami du Maroc. Qu'il repose en paix.
16 - simou الخميس 26 شتنبر 2019 - 11:51
جاك شراك مزداد بسوس المغرب وقد كانت فرنسا إبان حكمه تنعم بالأمن
17 - lglavze الخميس 26 شتنبر 2019 - 11:51
دوام الحال من المحال
اللهم ارحمنا فوق الارض و تحت الارض و يوم العرض عليك يا حي يا قيوم
اللهم ارحمنا فوق الارض و تحت الارض و يوم العرض عليك يا حي يا قيوم
18 - kamal الخميس 26 شتنبر 2019 - 11:54
اللهم إرحمه و تجاوز عنه و جازيه أحسن جزاء، كان محبا و صديقا للمغرب ومساندا للقضايا الوطنية.
سترون أن غالبية التعليقات تتفادى الدعاء بالمغفرة و الرحمة ، و كأن رحمة الله تخص المسلمين فقط ! شعار التسامح زائف عند الغالبية المغاربة.
سترون أن غالبية التعليقات تتفادى الدعاء بالمغفرة و الرحمة ، و كأن رحمة الله تخص المسلمين فقط ! شعار التسامح زائف عند الغالبية المغاربة.
19 - nadori الخميس 26 شتنبر 2019 - 11:54
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جنانه مع النبي عيسى وحوارييه ,وكان صديقا مخلصا للمغرب والمغاربة ,.وانا لله وانا اليه راجعون
20 - مغربي الخميس 26 شتنبر 2019 - 11:54
كان رجلا سياسيا بارعا ومحنكا. ولا يوجد من طينته اليوم الا القليل
21 - عبدالرحمان فرنسا الخميس 26 شتنبر 2019 - 11:57
كان رجلا طيبا وكان صديق المرحوم الحسن الثاني اتمنى له ان يكون في الاخرة مع الطيبين اربعة عشرة سنة من الرئاسة وكان طيبا مع المهاجرين
22 - سين الخميس 26 شتنبر 2019 - 11:59
وداعا جاك شيراك صديق المغرب .ولترتح في سلام .
23 - Ismail Paris الخميس 26 شتنبر 2019 - 11:59
و نعم الرجل كانت مواقفه صارمة و شجاعة ،نتذكر موقفه المضاد للحرب في آلعراق و كدآ زيآرته آلتآريخية لفلسطين ألمحتلة
24 - Observateur الخميس 26 شتنبر 2019 - 12:02
عزاءنا لأسرة الفقيد ..! ندعوا له بالرحمة !؟ نعم لقد كان صديقا وفيا للمغرب و ساهم في تحسين رواتب التقاعد لقدماء محاربي جيش فرنسا و أراملهم من المغاربة و إفريقيا عموما.. كان رئيسا بكاريزما العظماء!
25 - Kamal الخميس 26 شتنبر 2019 - 12:04
Il fut un président très sympathique et très proche des gens
Il fut un grand amoureux du maroc
Mes condoléances à ses proches
Il fut un grand amoureux du maroc
Mes condoléances à ses proches
26 - Hassan الخميس 26 شتنبر 2019 - 12:07
Que ce grand homme repose en paix, pour infos à chirac est à Paris au cinquième arrondissement, d'où vient souss le sud du maroc comme prêtendent quelques uns
27 - omar الخميس 26 شتنبر 2019 - 12:07
je ne sais comment m exprimer en pareille circonstance autrement qu en disant "vous avez été le dernier des grands de la politique mondiale
après vous la France est allée de pire en pie
j ai été témoin d un brin de votre vie et votre souffrance pour la maladie de votre fille
vous avez arrêté la politique pour vous consacrer à elle
c est là aussi un grand signe que vous êtes un homme de cœur
adieu grand président
après vous la France est allée de pire en pie
j ai été témoin d un brin de votre vie et votre souffrance pour la maladie de votre fille
vous avez arrêté la politique pour vous consacrer à elle
c est là aussi un grand signe que vous êtes un homme de cœur
adieu grand président
28 - hicham الخميس 26 شتنبر 2019 - 12:12
la hawla wala kowata ila billah
il été un grand homme et un grand ami du maroc
personnellement je l'apprécier beaucoup
il été un grand homme et un grand ami du maroc
personnellement je l'apprécier beaucoup
29 - Patriot الخميس 26 شتنبر 2019 - 12:12
جاك شيراك آخر رئيس هبة لفرنسا بعده جاء الكراكيز وإنهارت فرنسا لا ننسى عندما صرح علنيا لن أشارك في حرب العراق في عهده كانت معاملة تفضيلة للمغاربة
30 - الخميس الخميس 26 شتنبر 2019 - 12:15
رحم الله الرئيس الكبير صديق المغرب إن لله وانا اليه راجعون.
31 - المغرب العريق الخميس 26 شتنبر 2019 - 12:15
رحمه الله. والدته أصلها من مدينتي الحبيبة تارودانت العالمة و هو بدوره من مواليد المنطقة. كان صديقا عزيزا للمغرب و المسلمين عموما ساند القضية الفلسطينية و كان ضد الحرب على العراق
أعطى حقوق كبيرة للمهاجرين في فرنسا. هذا بالإضافة إلى تفانيه في خدمة بلده
أما ذلك الشخص صاحب التعليق رقم 2 maati
ما يسمى المقاومة الجزائرية مجرد خرافة و أوهام. لو كانت حقيقة ما قعد لفرنسيس قرنا ونصف عندكم. اصلا فرنسا هي من بنى و أسس ما يسمى حاليا ب الجزائر و تحتضن على أرضها أكثر من خمسة ملايين جزائري و يحلم ب الهجرة اليها كل الأربعين مليون المتبقين في الجزائر. فتوقف عن الحقد على فرنسا و تصديق خرافات العسكر الدكتاتوري
أما الملك و الملكية في المغرب فهي محمية من الله . و العائلة العلوية تحكم منذ خمسة قرون أي قبل أن تتأسس فرنسا نفسها
أعطى حقوق كبيرة للمهاجرين في فرنسا. هذا بالإضافة إلى تفانيه في خدمة بلده
أما ذلك الشخص صاحب التعليق رقم 2 maati
ما يسمى المقاومة الجزائرية مجرد خرافة و أوهام. لو كانت حقيقة ما قعد لفرنسيس قرنا ونصف عندكم. اصلا فرنسا هي من بنى و أسس ما يسمى حاليا ب الجزائر و تحتضن على أرضها أكثر من خمسة ملايين جزائري و يحلم ب الهجرة اليها كل الأربعين مليون المتبقين في الجزائر. فتوقف عن الحقد على فرنسا و تصديق خرافات العسكر الدكتاتوري
أما الملك و الملكية في المغرب فهي محمية من الله . و العائلة العلوية تحكم منذ خمسة قرون أي قبل أن تتأسس فرنسا نفسها
32 - البيضاوي الخميس 26 شتنبر 2019 - 12:16
رحم الله الرءيس الفرنسي.. وان لله وان اليه راجعون..
كان رحم الله صديق المغرب ويحب ان يستقر فيه ..
كان رحم الله صديق المغرب ويحب ان يستقر فيه ..
33 - kamal الخميس 26 شتنبر 2019 - 12:18
que son âme repose en paix. Condoléances sincères et attristées.
34 - karim الخميس 26 شتنبر 2019 - 12:19
mr chirac un grand homme dans tout les aspects de sa personne qui ai aime la PAIX ET surtout les respecter les autres
apres mitterand ma france a perdu son dernier empreur
repose en paix
apres mitterand ma france a perdu son dernier empreur
repose en paix
35 - kattani simo الخميس 26 شتنبر 2019 - 12:26
رحمة الله عليه كان يحب المغرب ودافع عن مصالحه التقيته شخصيا في مدينة تارودانت وكان شخصا لطيفا ومتواضعا جدا وكان يكلم الناس ويرد السلام بكل ابتسامة
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