الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك يفارق الحياة

هسبريس من الرباط

توفي الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، اليوم الخميس، وفق ما كشفته مصادر من أسرة الراحل.

وأكدت وكالة "فرانس برس" الخبر ضمن قصاصة تنعي شيراك، الراحل عن الحياة في السنة 86 من العمر.