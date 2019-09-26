24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:49
|07:15
|13:24
|16:44
|19:23
|20:37
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صدى "تقارير جطو" يصل البرلمان .."الاستقلال" يستدعي 11 وزيرا
- شراكة مغربية أمريكية تدعم "السلة" بمدارس خريبكة
- "الجنوب العراقي" يعزز هجومه بخدمات المنصوري
- محكمة سلا تؤجل محاكمة مرتكبي "مجزرة شمهروش"
- قصة وفاة مشجع الجيش
صدى "تقارير جطو" يصل البرلمان .."الاستقلال" يستدعي 11 وزيرا (5.00)
البيضاء تشرع في مراقبة المدارس الخاصة بإشراف أطر عمومية (5.00)
رصيف الصحافة: وزارة الداخلية تتوعد رؤساء جماعات بالعقاب والعزل (5.00)
أمّ وثلاثة أطفال يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ضواحي ميدلت (5.00)
- مغاربة هولنديون يطلبون إسقاط جنسية الوطن الأمّ - (92)
- خبراء مغاربة ينادون بتمكين السجناء من المال والسكن الاقتصادي - (84)
- جراح تجميل ينادي بفتح قنوات الحوار مع مُرتكبي جرائم "التشرميل" - (83)
- "أساتذة التعاقد" يختارون لغة التصعيد ويطلبون "الإدماج بدون قيود" - (67)
- "خارجة عن القانون" تراهن على البرلمان لرفع تجريم "العلاقات الرضائية" - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس ، باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة؛ تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المدير العام لدائرة الأوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس، الشيخ عزام الخطيب، إن الاقتحامات نفذت بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي المدججة بالسلاح من جهة باب المغاربة.
وأوضح أن 121 مستوطنا اقتحموا الأقصى وقاموا بجولات استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل المزعوم"، ومحاولة تأديتهم طقوسا تلمودية في الأقصى.
وأشار الشيخ الخطيب إلى أن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة عقب اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى ، إلى أن غادروه من باب السلسلة.
وكانت "جماعات الهيكل" دعت، قبل أيام، لاستباحة المسجد الأقصى واقتحامه بشكل مكثف خلال موسم الأعياد اليهودية الذي يبدأ نهاية الشهر الجاري ويستمر حتى الشهر المقبل.
ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى وعلى المسلمين ، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.