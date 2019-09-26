عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

هسبريس - و.م.ع

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس ، باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة؛ تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المدير العام لدائرة الأوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس، الشيخ عزام الخطيب، إن الاقتحامات نفذت بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي المدججة بالسلاح من جهة باب المغاربة.

وأوضح أن 121 مستوطنا اقتحموا الأقصى وقاموا بجولات استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل المزعوم"، ومحاولة تأديتهم طقوسا تلمودية في الأقصى.

وأشار الشيخ الخطيب إلى أن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة عقب اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى ، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

وكانت "جماعات الهيكل" دعت، قبل أيام، لاستباحة المسجد الأقصى واقتحامه بشكل مكثف خلال موسم الأعياد اليهودية الذي يبدأ نهاية الشهر الجاري ويستمر حتى الشهر المقبل.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى وعلى المسلمين ، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.