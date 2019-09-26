علي بن فليس: أملك مشروعا لحل "أزمة الجزائر"

هسبريس ـ مُتابعة

قال علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات المعارض، اليوم الخميس، إنه يملك مشروعا قادرا على إخراج الجزائر من أزمتها الاقتصادية والسياسية، ويستهدف تعزيز الديمقراطية التي تكرس سلطة الشعب.

وأكد بن فليس، في مؤتمر صحافي، أنه في حال أذنت له اللجنة المركزية للحزب بالترشح للانتخابات الرئاسية، سيتوجه إلى الشعب الجزائري وسيطرق أبوابه من أجل الحصول على ثقته.

وقال بن فليس: "أملك مشروعا منذ 2004 وحيّنته في 2014، أعرف أسباب الأزمة التي تعاني منها الجزائر، وأعتقد أنني أملك الحلول للمشاكل السياسية والاقتصادية التي يعاني منها البلد".

وذكر بن فليس أنه كان معارضا شرسا للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، الذي نافسه مرتين على رئاسة الجزائر في 2004 و2014، موضحا أن آلة التزوير هي من كانت تقف حائلا أمامه للفوز.

وتابع: "النضال السياسي لا يعني أبدا البقاء في المنزل بل هو معركة مستمرة، لست من أولئك الذين ينتظرون ما يفعله الآخرون، أنا مدافع شرس عن الحريات وعن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، ولست مستعدا لتلقي دروس من أحد في هذا المجال".

وتمسك بن فليس برحيل الحكومة لأن ذلك يعد، برأيه، عامل طمأنة وتهدئة للشعب الجزائري، لافتا الانتباه إلى أن المصادقة على قانون السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، وقانون الانتخابات، يعد تقدما كبيرا في طريق تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.

ورحب بن فليس بالإفراج عن الناشط السياسي كريم طابو، وقال إنه سعد كثيرا لذلك، معربا عن أمله في اتخاذ إجراءات تهدئة مماثلة.