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الرئيسية | خارج الحدود | علي بن فليس: أملك مشروعا لحل "أزمة الجزائر"

علي بن فليس: أملك مشروعا لحل "أزمة الجزائر"

علي بن فليس: أملك مشروعا لحل "أزمة الجزائر"
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 26 شتنبر 2019 - 15:46

قال علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات المعارض، اليوم الخميس، إنه يملك مشروعا قادرا على إخراج الجزائر من أزمتها الاقتصادية والسياسية، ويستهدف تعزيز الديمقراطية التي تكرس سلطة الشعب.

وأكد بن فليس، في مؤتمر صحافي، أنه في حال أذنت له اللجنة المركزية للحزب بالترشح للانتخابات الرئاسية، سيتوجه إلى الشعب الجزائري وسيطرق أبوابه من أجل الحصول على ثقته.

وقال بن فليس: "أملك مشروعا منذ 2004 وحيّنته في 2014، أعرف أسباب الأزمة التي تعاني منها الجزائر، وأعتقد أنني أملك الحلول للمشاكل السياسية والاقتصادية التي يعاني منها البلد".

وذكر بن فليس أنه كان معارضا شرسا للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، الذي نافسه مرتين على رئاسة الجزائر في 2004 و2014، موضحا أن آلة التزوير هي من كانت تقف حائلا أمامه للفوز.

وتابع: "النضال السياسي لا يعني أبدا البقاء في المنزل بل هو معركة مستمرة، لست من أولئك الذين ينتظرون ما يفعله الآخرون، أنا مدافع شرس عن الحريات وعن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، ولست مستعدا لتلقي دروس من أحد في هذا المجال".

وتمسك بن فليس برحيل الحكومة لأن ذلك يعد، برأيه، عامل طمأنة وتهدئة للشعب الجزائري، لافتا الانتباه إلى أن المصادقة على قانون السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، وقانون الانتخابات، يعد تقدما كبيرا في طريق تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.

ورحب بن فليس بالإفراج عن الناشط السياسي كريم طابو، وقال إنه سعد كثيرا لذلك، معربا عن أمله في اتخاذ إجراءات تهدئة مماثلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - احتفض بحلولك الخميس 26 شتنبر 2019 - 16:00
أليس فيكم رجل رشيد حْنا نْقولو ليكم تنحاو كاع وأنت تقول عندي حلول،
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2 - مغربي مغاربي صحراوي الخميس 26 شتنبر 2019 - 16:26
لست أدري لماذا لا يستطيع أحد من السياسيين الجزائريين التطرق في حملاته الإنتخابية بصراحة الى وجهة نظره حيال سكان الخليط من المحتجزين واللاجئين المجهولي الهوية في مخيمات تندوف والدين يستنزفون مند ما يناهز نصف قرن ميزانيات سنوية ضخمة ويقول النظام أنه لا أطماع ولا دخل له في الصحراء..؟ أهو مبدأ مشروع يهم كل الجزائريين..؟ او مبدأ يهم النظام الحاكم في البلاد مند الإستقلال (جبهة FLN الأم والجبهة البنت المصطنعة في تندوف والمؤسسة العسكرية )..؟ أو هو الخوف من الخوض في موضوع حساس بالنسبة للنظام قد يؤدي صاحبه الثمن غاليا ويحدث له ما حدث للرئيس المرحوم محمد بوضياف..؟ على الشعب الجزائري أن يقول رأيه صراحة في الموضوع بدون خوف وبدون تردد
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