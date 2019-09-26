زلزال قوي يقطع الاتصالات عن إسطنبول التركية

هسبريس ـ مُتابعة

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريشتر مدينة إسطنبول، الخميس، وأدى الزلزال إلى انقطاع الاتصالات في المدينة الواقعة شمال غربي تركيا.

وقال مرصد قنديلي لرصد وأبحاث الزلازل، إن زلزالا قوته 5.7 درجات هز مدينة إسطنبول، أكبر مدن تركيا الخميس، مشيرا إلى أن مركز الزلزال يبعد نحو 70 كيلومترا غربي إسطنبول في بحر مرمرة جنوبي بلدة سيليفري.

ونقلت رويترز عن شهود بأنهم شعروا باهتزاز المباني في المدينة أثناء الزلزال، في حين هرع العديد من العاملين والسكان في البنايات المرتفعة إلى الشوارع خوفا على حياتهم.

ويأتي الزلزال الجديد بعد يومين من هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريشتر ضربت مدينة إسطنبول، وتركزت في بحر مرمرة، بالقرب من سواحل منطقة سيلفري في القسم الأوروبي للمدينة بعمق 9.8 كيلومترات.

وكتب أكرم إمام أغلو، رئيس بلدية إسطنبول على حسابه في تويتر قائلا إنه لم يتلق تقارير بعد عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.

وفي عام 1999 ضرب زلزال بلغت قوته 7.6 درجة مدينة أزمير على مسافة 90 كيلومترا جنوب شرقي إسطنبول، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألفشخص.