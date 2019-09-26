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الرئيسية | خارج الحدود | البنتاغون يعتزم نشر صواريخ ورادارات لدعم السعودية

البنتاغون يعتزم نشر صواريخ ورادارات لدعم السعودية

البنتاغون يعتزم نشر صواريخ ورادارات لدعم السعودية
هسبريس - رويترز
الخميس 26 شتنبر 2019 - 20:49

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الخميس إنها تعتزم إرسال أربعة أنظمة رادار وبطارية صواريخ باتريوت ونحو 200 من أفراد الدعم لتعزيز دفاعات السعودية بعد أكبر هجوم على الإطلاق يستهدف منشآتها النفطية هذا الشهر.

وقال الجيش الأمريكي في بيان إنه خصص عتادا إضافيا "استعدادا لأوامر بنشره" وهو ما يعني إمكانية استخدامه بشكل أسرع في حال وقوع أزمة. ويشمل ذلك بطاريتي صواريخ باتريوت ونظام ثاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - lazaret الخميس 26 شتنبر 2019 - 20:53
نعم للزيادة في الحلب و نشر العداوة و الكراهية بين الإخوة.
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5
2 - ملاحظ مغربي الخميس 26 شتنبر 2019 - 21:05
لم نرى ايران يوما سلحت مليشياتها داخل اسراءيل،،، اكيد انها تدرك جيدا ان ذلك سيكون نهايتها الى الأبد،.
يكفي ان ايران لم تستطع حتى الانتقام من الضباط والجنود للحرس الثورة الذين قتلتهم اسراءيل داخل سوريا كما هو معروف للجميع.
ايران للاسف هي سبب البلاء ومشاكل المنطقة، تحارب اسراءيل شفويا لكنها تحارب العرب على ارض الواقع بدعم ميليشياتها في العديد من الدول العربية كلبنان والعراق وسوريا واليمن والسعودية ..
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-1
3 - عربو الخميس 26 شتنبر 2019 - 21:15
حافظو على تعريب فنظام ال سعود سيحتاجكم لتحاربو معه حتى لايسقط وفي الحرب يجب ان تفهمو الاوامر بالفصحى
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-2
4 - hassan الخميس 26 شتنبر 2019 - 21:19
كان ترامب هدد السعوديون ادا لم يدفعوا ثمن حمايتهم ففعل و الان وجد طريقة اخرى لحلب السعودية و قريبا سنسمع عن تعرض منشات اخرى للقصف و يقوم ترامب بارسال مزيد من الاسلحة ويحصل على مزيد من المال .لان السعوديون لا يفهمون شي .حان الوقت ليعرفوا من يقصف منشاتهم .ايران و الحوثيون لا علاقة لهم بالموضوع.
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3
5 - amazigh le vrais الخميس 26 شتنبر 2019 - 21:26
wollah les arabes ils son rien dans leurs
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