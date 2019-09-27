سيارات أجرة بدون سائق تبدأ نقل الركاب في وسط الصين

هسبريس - متابعة

شرعت 45 سيارة أجرة مجهزة بتكنولوجيا القيادة الذاتية نقل الركاب على طريق تجريبي، في مدينة تشانغشا حاضرة مقاطعة هونان في وسط الصين، أمس الخيمس، وذلك كجزء من جهود المدينة الرامية للتحول إلى مدينة ذكية.

وحسب وكالة أنباء الصين الجديدة، فإن هذه السيارات المسماة بـ (أبولو روبوتاكسي)، المنتجة بشكل مشترك بين شركة "بايدو"، عملاق الذكاء الاصطناعي الصيني، وشركة "فاو هونغتشي" لصناعة السيارات، هي مركبات أوتوماتيكية لنقل الركاب قادرة على القيادة بدون تدخل بشري ضمن شروط محددة.

وأشارت إلى أن مدينة تشانغشا خصصت منطقة وطنية لتجربة المركبات المتصلة بالذكاء الاصطناعي، حيث سيبلغ طول الطريق التجريبي 50 كلم بنهاية العام الجاري، ليرتفع إلى 135 كلم في النصف الأول من عام 2020.

وأنشأت "بايدو" وشركتين محليتين مؤسسة مشتركة في أبريل الماضي لدفع مشروع إنتاج سيارات مجهزة بتكنولوجيا القيادة الذاتية لنقل الركاب.

وأصبحت القيادة الذاتية إحدى الأولويات على قائمة استثمار "بايدو" في السنوات الأخيرة، حيث أطلقت الشركة منصة مفتوحة باسم (أبولو) في عام 2017 لتنسيق الجهود المبذولة في القطاعات المتعددة في القيادة الذاتية، وفق المصدر ذاته.

وكانت مدينة بكين، العاصمة الصينية، خصصت في مارس 2018، 33 طريقا بإجمالي طولها 105 كيلومترات لاختبار السيارات الذاتية القيادة في أحياء ييتشوانغ وشونيي وهايديان، وكلها تقع خارج الطريق الدائري الخامس وبعيدة عن المناطق الكثيفة السكان.