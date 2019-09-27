خبيرة إسبانية تتربع على عرش أقوى امرأة في العالم

هسبريس - إفي

اختيرت رئيسة مصرف "بانكو سانتاندير" الإسباني آنا بوتين كأقوى امرأة في العالم من قبل مجلة "فورتشن" الأمريكية في نسخة جديدة من قائمة السيدات الـ50 الأكثر تأثيرا على كوكب الأرض التي تعود لتتصدرها الخبيرة الاقتصادية الإسبانية بعدما احتلت العام الماضي المركز الثاني.

وتحتل المركز الثاني في القائمة الرئيسة التنفيذية لشركة الأدوية البريطانية "GlaxoSmithKline" إيما والمسلي تليها رئيسة شركة الالكترونيات الصينية "Gree Electric Appliances" دونج مينجتشو.

وعن أسباب اعتلاء آنا بوتين صدارة القائمة، تبرز "فورتشن" الدور الذي لعبه "بانكو سانتاندير" في العالم خلال 2018 الذي ارتفعت فيه إيراداته إلى 48 مليارا و424 مليون يورو.

كما تبرز "التقدم" الذي حققه المصرف منذ وصول بوتين لرئاسته عام 2014 مثل زيادة رأس المال ورقمنة المنصات.