24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1613:2316:4319:2220:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. مؤسسة محمد السادس تمكّن 105 آلاف أستاذ من امتلاك السكن (5.00)

  2. "أونسا" يواصل تعليق التفتيش البيطري في المسالخ القروية بالجديدة (5.00)

  3. تحويل مسجد إلى وكر للرذيلة يطيح بعدة أشخاص (5.00)

  4. السلطات وجمعيات تنتشل أسرة مشردة قرب ميدلت (5.00)

  5. محطّات من حياة جاك شيراك .. "عاشق المغرب" وصديق الملِكين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | خبيرة إسبانية تتربع على عرش أقوى امرأة في العالم

خبيرة إسبانية تتربع على عرش أقوى امرأة في العالم

خبيرة إسبانية تتربع على عرش أقوى امرأة في العالم
هسبريس - إفي
الجمعة 27 شتنبر 2019 - 17:28

اختيرت رئيسة مصرف "بانكو سانتاندير" الإسباني آنا بوتين كأقوى امرأة في العالم من قبل مجلة "فورتشن" الأمريكية في نسخة جديدة من قائمة السيدات الـ50 الأكثر تأثيرا على كوكب الأرض التي تعود لتتصدرها الخبيرة الاقتصادية الإسبانية بعدما احتلت العام الماضي المركز الثاني.

وتحتل المركز الثاني في القائمة الرئيسة التنفيذية لشركة الأدوية البريطانية "GlaxoSmithKline" إيما والمسلي تليها رئيسة شركة الالكترونيات الصينية "Gree Electric Appliances" دونج مينجتشو.

وعن أسباب اعتلاء آنا بوتين صدارة القائمة، تبرز "فورتشن" الدور الذي لعبه "بانكو سانتاندير" في العالم خلال 2018 الذي ارتفعت فيه إيراداته إلى 48 مليارا و424 مليون يورو.

كما تبرز "التقدم" الذي حققه المصرف منذ وصول بوتين لرئاسته عام 2014 مثل زيادة رأس المال ورقمنة المنصات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.