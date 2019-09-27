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الرئيسية | خارج الحدود | هذه تفاصيل التأشیرة السیاحیة لزيارة السعودية

هذه تفاصيل التأشیرة السیاحیة لزيارة السعودية

هذه تفاصيل التأشیرة السیاحیة لزيارة السعودية
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 شتنبر 2019 - 10:35

تعتزم السعودية فتح أبوابها أمام السياح الأجانب من خلال إطلاقها نظاما جديدا للتأشيرات يشمل 49 دولة، ضمن جهودها الرامية إلى تنويع مواردها الاقتصادية.

وأوردت صحيفة (عكاظ) اليوم الجمعة أن التأشیرة السیاحیة سیبدأ العمل بھا اعتبارا من يوم غد السبت، فيما ستنطلق الحملة الترویجیة من 14 عاصمة حول العالم من بینھا لندن ونیویورك ودبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن السیاح سیحصلون على التأشیرة إلكترونیا في 49 دولة، وفي زمن قیاسي، مضيفة أنه بإمكان حامل هذه التأشیرة الدخول إلى المملكة لمرات متعددة خلال عام واحد من تاریخ صدورھا، إضافة إلى السماح للمرأة بلا مرافق من أداء العمرة من خلال ھذه التأشیرة.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن قائمة الـ49 دولة التي سيسمح لمواطنيها بدخول السعودية تضم دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأوكرانيا وكوريا الجنوبية، وماليزيا، الدولة الإسلامية الوحيدة ضمن القائمة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث أحمد الخطيب، في تصريحات صحيفة، أن فتح أبواب السعودية أمام السياح الأجانب هو "لحظة تاريخية لبلادنا".

وأوضح أن المملكة ستخفف من قواعد الزي بالنسبة للنساء الأجنبيات، وستسمح لهن بالتنقل من دون ارتداء "العباءة"، مشددا، في نفس الوقت، على ضرورة اراداء الزائرات الأجنبيات "ملابس محتشمة".

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة التحول الاقتصادي للمملكة "رؤية 2030"، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2016 لتدشين قطاعات اقتصادية جديدة، بهدف الحد من ارتهان السعودية بإيرادات النفط.

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