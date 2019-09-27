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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش المصري يعلن قتل 118 "تكفيريا" في سيناء

الجيش المصري يعلن قتل 118 "تكفيريا" في سيناء

الجيش المصري يعلن قتل 118 "تكفيريا" في سيناء
هسبريس - متابعة
الجمعة 27 شتنبر 2019 - 20:56

أعلن الجيش المصري، مساء اليوم الجمعة، القضاء على 118 "تكفيريا" في عمليات أمنية بشمال ووسط سيناء.

وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، أن "قوات الجيش نفذت خلال الفترة الماضية عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 118 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء".

وأضاف البيان، أن هذه العمليات الأمنية أسفرت ايضا عن "مقتل وإصابة ضابط و9 جنود أثناء الإشتباك وتنفيذ اعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية".

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم خلال العمليات ذاتها "تدمير 33 وكرا و 115 عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية وتفجير 273 عبوة ناسفة تمت زراعتها لإستهداف قوات الجيش على طرق التحرك بمناطق العمليات وتدمير 11 نفقا بالتعاون مع قوات حرس الحدود".

كما تمكنت قوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، من حجز كمية من الأسلحة عبارة عن بنادق آلية ورشاشات وقذائف مختلفة، وضبط كميات مهمة من المخدرات.

وأكد البيان أن هذه العمليات، تندرج في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للبلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - من المغرب الجمعة 27 شتنبر 2019 - 21:40
ممتاز! هذا هو جزاء الإرهابيين، برافو يافخامة الرئيس.
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