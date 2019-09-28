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الرئيسية | خارج الحدود | لجنة تستدعي بومبيو لطلب وثائق الاتصال بأوكرانيا

لجنة تستدعي بومبيو لطلب وثائق الاتصال بأوكرانيا

لجنة تستدعي بومبيو لطلب وثائق الاتصال بأوكرانيا
هسبريس - رويترز
الجمعة 27 شتنبر 2019 - 23:40

أصدرت لجنة في مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون أمر استدعاء، الجمعة، لوزير الخارجية مايك بومبيو سعيا لإجباره على تسليم الوثائق المتعلقة بالاتصال مع الحكومة الأوكرانية.

وحددت لجان الشؤون الخارجية والمخابرات والرقابة مواعيد شهادات خمسة مسؤولين بوزارة الخارجية خلال الأسبوعين المقبلين، ومن بينهم السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش وممثل الولايات المتحدة الخاص لأوكرانيا السفير كورت فولكر والسفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند.

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