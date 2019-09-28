السعودية تعلن بدء تطبيق "لائحة الذوق العام"

هسبريس - متابعة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن الضوابط الخاصة بتطبيق "لائحة الذوق العام"، التي دخلت حيز التنفيذ في البلاد بدءا من اليوم السبت.

وأوردت صحيفة "الرياض"، نقلا عن الوزارة، أن ‏‎لائحة الذوق العام حددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية تتراوح بين 50 ريالا و3 آلاف ريال (الدولار الواحد يعادل 3,75 ريالا سعوديا).

‏‎وتشمل المخالفات المنصوص عليها في لائحة الذوق العام، بحسب المصدر ذاته، ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة أو الملابس الداخلية وثياب النوم، أو تلك التي تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء، أو ذات رمزية عنصرية، أو تسهم في إثارة النعرات، أو تروج للإباحية وتعاطي الممنوعات.

وتضم اللائحة أيضا مخالفات من قبيل "وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها، والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر".

كما تم تصنيف تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها، ضمن مخالفات الذوق العام، تستدعي على مرتكبيها الغرابة المالية.

وصنفت لائحة الذوق العام أيضا الكتابة أو الرسم على وسائل النقل، أو على جدران الأماكن العامة، دون ترخيص، مخالفة تستوجب العقاب.

ومن ضمن مخالفات الذوق العام المنصوص عليها في اللائحة، التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت، أمس، فتح أبوابها أمام السياح الأجانب لأول مرة من خلال إطلاق نظام جديد للتأشيرات، بدأ اليوم السبت، يشمل 49 دولة، ودعوة الشركات الأجنبية إلى الاستثمار في القطاع الذي تأمل المملكة أن يسهم بـ10 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول العام 2030.