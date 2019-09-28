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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تعلن بدء تطبيق "لائحة الذوق العام"

السعودية تعلن بدء تطبيق "لائحة الذوق العام"

السعودية تعلن بدء تطبيق "لائحة الذوق العام"
هسبريس - متابعة
السبت 28 شتنبر 2019 - 14:40

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن الضوابط الخاصة بتطبيق "لائحة الذوق العام"، التي دخلت حيز التنفيذ في البلاد بدءا من اليوم السبت.

وأوردت صحيفة "الرياض"، نقلا عن الوزارة، أن ‏‎لائحة الذوق العام حددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية تتراوح بين 50 ريالا و3 آلاف ريال (الدولار الواحد يعادل 3,75 ريالا سعوديا).

‏‎وتشمل المخالفات المنصوص عليها في لائحة الذوق العام، بحسب المصدر ذاته، ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة أو الملابس الداخلية وثياب النوم، أو تلك التي تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء، أو ذات رمزية عنصرية، أو تسهم في إثارة النعرات، أو تروج للإباحية وتعاطي الممنوعات.

وتضم اللائحة أيضا مخالفات من قبيل "وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها، والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر".

كما تم تصنيف تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها، ضمن مخالفات الذوق العام، تستدعي على مرتكبيها الغرابة المالية.

وصنفت لائحة الذوق العام أيضا الكتابة أو الرسم على وسائل النقل، أو على جدران الأماكن العامة، دون ترخيص، مخالفة تستوجب العقاب.

ومن ضمن مخالفات الذوق العام المنصوص عليها في اللائحة، التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت، أمس، فتح أبوابها أمام السياح الأجانب لأول مرة من خلال إطلاق نظام جديد للتأشيرات، بدأ اليوم السبت، يشمل 49 دولة، ودعوة الشركات الأجنبية إلى الاستثمار في القطاع الذي تأمل المملكة أن يسهم بـ10 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول العام 2030.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Allal السبت 28 شتنبر 2019 - 15:22
بقدر ما أثمن ما قامت به السعودية في هذا المجال (رغم أني لا أتفق مع الخط السياسي لهذا البلد )بقدرما أتمنى أن يحذو المغرب حذوه في تطبيق قواعد ما سمي في السعودية " الذوق العام": الكتابة على الجدران ، التجوال بالملابس الداخلية، الكلام النابيوجميع ما يخدش الحياء ٠
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12
2 - أم امينة السبت 28 شتنبر 2019 - 15:26
والله حتى حنا خصنا هاد القرارات لقد طفح الكيل لا لباس لا تسريحات أما الكلام النابي فلا تسأل نتا ماشي وودنيك كايسمعوا غير المصطلحات لي عمرنا سمعناهم
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14
3 - مرحبا السبت 28 شتنبر 2019 - 15:30
برافوا والله حتى حنا خصنا هكا لأن حنا وصلنا لواحد المستوى شرف الله قدركم بحال الحيوانات مشات التربية ومشا الإحترام
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21
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