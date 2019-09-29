ثاباتيرو: نقل رفات فرانكو خطوة جديدة للديمقراطية

هسبريس - إفي

اعتبر رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، الاشتراكي خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو أن قرار المحكمة العليا بالسماح بنقل رفات الديكتاتور الإسباني الراحل فرانثيسكو فرانكو، يمثل خطوة للأمام في مسيرة الديمقراطية بإسبانيا.

وفي مقابلة مع (إفي)، قال رئيس الحكومة الأسبق (2004-2011) "عقب علمي بقرار المحكمة العليا، قدمت التهنئة للحكومة على شجاعتها"، مؤكدا أن هذا الحكم يمثل "تقدما جديدا في المسار الرائع للديمقراطية الإسبانية".

وفي نفس الوقت، أبرز الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي أن هذا الأمر لا ينبغي أن يدفع إلى "التشكيك" في أولئك الذين قادوا العملية الانتقالية في البلد الأوروبي.

وقال مدافعا "كل مرحلة ولها تطلعاتها وأتفهم جيدا كيف تطور المجتمع الإسباني فيما يتعلق بالماضي".

وفي هذا السياق، يعتقد ثاباتيرو أن "الأجيال الأكثر شبابا التي ولدت في حقبة الديمقراطية الكاملة، أرادت بكل الحق معرفة المزيد عن الماضي ووضع خط واضح للتفريق بين المصالحة الضرورية، التي أشدنا بها جميعا، والنسيان".

وذكر السياسي الاشتراكي الذي دفع بقانون الذاكرة التاريخية حين كان في الحكم، بأن قرار البرلمان فيما يتعلق بنقل رفات فرانكو "كان ينبغي أن تنفذه حكومة الحزب الشعبي...لكن رئيس الحكومة السابق ماريانو راخوي نحى هذه المسألة جانبا وهو أمر ليس غريبا عليه".

وأضاف "وأعتقد أن الرئيس (الحالي بدرو) سانشيز كان لديه الشجاعة والإصرار والتزم بتنفيذ الوعد الذي لم يكن سهلا".