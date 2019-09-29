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الرئيسية | خارج الحدود | أمن الكويت يستكمل التحقيقات في تحليق "الدرون"

أمن الكويت يستكمل التحقيقات في تحليق "الدرون"

أمن الكويت يستكمل التحقيقات في تحليق "الدرون"
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 29 شتنبر 2019 - 18:40

أكد مصدر أمني مطلع في الكويت أن جهاز أمن الدولة الكويتي تولى التحقيق في قضية توقيف وافدين من الجنسية الفلبينية متلبسين بتوجيه طائرة "درون" فوق منشآت مهمة في الدولة، حسبما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية في عددها الصادر اليوم الاحد .

وقالت الصحيفة إنها كانت انفردت بخبر توقيف الوافدين من قبل حهاز أمن المنشآت الذي شكل فريق متابعة عقب تزايد البلاغات بشأن وجود طائرات تحلّق فوق منشآت حساسة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن الإدارة العامة لأمن المنشآت طُلب منها إحالة ملف القضية كاملة بما في ذلك الطائرة المستخدمة من قبل الوافدين وأيضا المتهمين الى جهاز أمن الدولة لمعرفة حقيقة الواقعة بشكل كامل، والأسباب التي دعت الوافدين إلى توجيه الطائرات فوق عدد من المنشآت المهمة، وعلاقة الطائرات بحوادث مماثلة وبلاغات متعددة تلقتها أجهزة وزارة الداخلية على مدار الأيام القليلة الماضية.

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