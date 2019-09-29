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كُتّاب وآراء
مئات اللبنانيين يعتصمون احتجاجا على "المعيشة"
نفذ مئات اللبنانيين اعتصاماً اليوم الأحد في ساحة الشهداء في وسط بيروت تلبية لدعوات من بعض مجموعات الحراك المدني احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان.
ورفع المعتصمون الأعلام اللبنانية، كما رفعوا لافتات تدعو إلى إسقاط الحكومة وإسقاط العهد، وذلك احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية ورفضاً لسياسة التجويع والتفقير التي تستهدف اللبنانيين ، وآخرها أزمة رفع سعر الدولار .
وطالب المعتصمون الطبقة السياسية بالتنحي " والعودة إلى بيوتهم" ، كما طالبوا بمحاسبة الفاسدبن.
وحاولت مجموعة من المعتصمين الدخول إلى ساحة المجلس النيابي، كما حاولوا التجمع أمام السراي الحكومي وسط إجراءات أمنية مشددة، عملت على منع المعتصمين من الدخول .
من جهة أخرى ، أغلق عدد من المواطنين طريق المصنع( شرق لبنان)، لبعض الوقت احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية السيئة.
يذكر أن الوضع الاقتصادي في لبنان سيىء ولم يتجاوز النمو الاقتصادي واحد بالمئة في العام الماضي، ومن المتوقع أن يحافظ على هذه النسبة خلال العام الحالي.
وكان قد تم تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الليرة اللبنانية منذ عام 1999 على 5ر1507 ليرة للدولار،بينما ارتفع منذ حوالي الشهر إذ وصل في اليومين الماضيين إلى 1630 ليرة مقابل الدولار ما أثار القلق والخوف لدى اللبنانيين .