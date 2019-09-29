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الرئيسية | خارج الحدود | حريق يندلع في محطة قطار الحرمين بجدة السعودية

حريق يندلع في محطة قطار الحرمين بجدة السعودية

حريق يندلع في محطة قطار الحرمين بجدة السعودية
هسبريس - متابعة
الأحد 29 شتنبر 2019 - 12:48

أعلن الدفاع المدني في مدينة جدة، غربي السعودية، اليوم الأحد أنه يباشر حريقا اندلع في محطة "قطار الحرمين" بالسليمانية.

وأضاف الدفاع المدني عبر موقع "تويتر" للتواصل، أن الفرق لا تزال تكافح الحريق، دون تسجيل إصابات حتى الآن.

وأوضحت صفحة "إمارة منطقة مكة" على "تويتر" أن الحريق اندلع بسقف المحطة.

وأظهرت اللقطات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان الكثيف من موقع الحريق.

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