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كُتّاب وآراء
الداخلية المصرية تعلن قتل 15 "إرهابيا" شمال سيناء
أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الاحد قتل 15 عنصرا "إرهابيا" في العريش بمحافظة شمال سيناء .
وقالت الداخلية ، في بيان صحفي اليوم ، :"إستمراراً لجهود الوزارة المبذولة بمجال ملاحقة العناصر الإرهابية بشمال سيناء الثابت تورطها فى تنفيذ مجموعة من العمليات العدائية التى إستهدفت القوات المسلحة والشرطة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الإستقرار الأمنى والنيل من مقدرات الوطن ، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول إختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحى الحوص منطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية".
ووفق الداخلية :"تم التعامل مع تلك المعلومات واستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال إستشعارهم بإقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مقتل "15" من تلك العناصر".
وأشارت إلى العثور بحوزتهم على تسع بنادق آلية، وثلاث بنادق خرطوش، وعبوتين ناسفتين، وحزام ناسف ، لافتة إلى انه تم تقنين الإجراءات حيال الواقعة وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.