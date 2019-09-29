24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1713:2316:4119:1920:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. "تظاهرات مصر" تعكس "حربا إعلامية" بصور ومقاطع فيديو مفبركة (5.00)

  2. مؤسسة الخطيب وجزاء سِنِمّار (5.00)

  3. مهرجان بوجلود يتحول إلى طقس سنوي بمدينة سلا (5.00)

  4. الإخـوة الأعـداء (5.00)

  5. "التأخر" يرافق سحب وزارة الصحة الأدوية المُضرّة من الصيدليات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الداخلية المصرية تعلن قتل 15 "إرهابيا" شمال سيناء

الداخلية المصرية تعلن قتل 15 "إرهابيا" شمال سيناء

الداخلية المصرية تعلن قتل 15 "إرهابيا" شمال سيناء
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 29 شتنبر 2019 - 16:49

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الاحد قتل 15 عنصرا "إرهابيا" في العريش بمحافظة شمال سيناء .

وقالت الداخلية ، في بيان صحفي اليوم ، :"إستمراراً لجهود الوزارة المبذولة بمجال ملاحقة العناصر الإرهابية بشمال سيناء الثابت تورطها فى تنفيذ مجموعة من العمليات العدائية التى إستهدفت القوات المسلحة والشرطة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الإستقرار الأمنى والنيل من مقدرات الوطن ، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول إختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحى الحوص منطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية".

ووفق الداخلية :"تم التعامل مع تلك المعلومات واستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال إستشعارهم بإقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مقتل "15" من تلك العناصر".

وأشارت إلى العثور بحوزتهم على تسع بنادق آلية، وثلاث بنادق خرطوش، وعبوتين ناسفتين، وحزام ناسف ، لافتة إلى انه تم تقنين الإجراءات حيال الواقعة وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Ingénieur الأحد 29 شتنبر 2019 - 17:25
ليسوا إرهابيين بل من معارضي الإنقلاب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.