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80 مهاجرا سريا يصلون جزيرة لامبيدوسا الإيطالية

80 مهاجرا سريا يصلون جزيرة لامبيدوسا الإيطالية
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:30

وصل 80 مهاجرا غير شرعي صباح الأحد في ثلاث مجموعات إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، حيث نقلوا إلى مركز استقبال وتسجيل، حسب وسائل إعلام إيطالية.

ورصدت سفن دورية إيطالية مساء السبت مركبين ينقل كل منهما 25 مهاجرا، في حين رصدت فجر الأحد 30 تونسيا على شاطئ كالا بالما في جنوب لامبيدوسا، حيث وصلوا في زورق.

وزادت أعداد المهاجرين الواصلين إلى جنوب إيطاليا بشكل كبير منذ بضعة أسابيع، مستفيدين من أحوال جوية مواتية؛ وباتوا يصلون أكثر فأكثر في مراكب أكبر حجما من المعتاد أو في سفن صيد تنقلهم إلى مقربة لامبيدوسا، قبل نقلهم في مراكب أقل حجما، حسب وسائل الإعلام.

من جهة أخرى تمت الأحد نجدة نحو سبعين مهاجرا كانوا "في وضع صعب بعد عدة أيام في البحر" قبالة ليبيا، من قبل خفر السواحل الليبيين، وأعيدوا إلى ليبيا، حسب المفوضية العليا للاجئين.

وأوضحت المفوضية في تغريدة أن بين هؤلاء "شخصين في حالة حرجة".

ومنذ بداية 2019، وعكس الأرقام المسجلة منذ 2011، كان طريق الهجرة عبر وسط المتوسط (باتجاه إيطاليا ومالطا) أقل نشاطا من طرق شرق المتوسط (باتجاه اليونان) وغربه (باتجاه إسبانيا)، حسب معهد الدراسات السياسية الدولية في ميلانو.

ومن أصل المهاجرين غير الشرعيين الـ67 ألفا الذين وصلوا إلى أوروبا هذا العام وصل 13 بالمائة منهم فقط عبر إيطاليا ومالطا، مقابل 57 بالمائة عبر اليونان و29 بالمائة عبر إسبانيا.

من جهتها أعلنت السلطات المغربية أن سبعة مهاجرين مغاربة غير شرعيين لقوا مصرعهم غرقا أثناء محاولتهم العبور إلى إسبانيا، وتم انتشال جثثهم السبت قرب الدار البيضاء، غرب المملكة المغربية.

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