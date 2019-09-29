مقتل شابة مغربية على يد زوج شقيقتها بتركيا

محمد ايت حساين

راحت صحافية وفاعلة جمعوية تُدعى "ر. آيت لحاج"، وهي من أصول مدينة الرشيدية، كانت تقيم بمدينة أنطاليا التركية مع أختها المتزوجة، ضحية جريمة قتل بشعة، الليلة الماضية، على يد زوج شقيقتها تركي الجنسية، بعدما وجّه إليها طعنات عديدة في أنحاء مختلفة من جسدها بواسطة السلاح الأبيض.

ووفقا لما أفادته مصادر مطلعة لهسبريس، فإن رجلاً تركيًا في عقده الرابع دخل في خلاف مع زوجته المغربية منذ مدة ليست بالقصيرة، مشيرة إلى أن الزوج حاول قبل وقوع الجريمة الدخول إلى المنزل؛ إلا أن الزوجة رفضت فتح الباب له، خصوصا أنها رأته يحمل في يده سكينا وفي حالة غير طبيعية، قبل أن يدخل الزوج من شرفة المنزل، وحينها تدخلت الضحية لثنيه عن الاعتداء على شقيقتها، فهرعت خارج المنزل وبدأت تصرخ إلا أنه تعقب خطواتها في الشارع، فطعنها وأرداها قتيلة على الفور.

المصادر ذاتها أكدت أن شقيقة الضحية تلقت تهديدات بالقتل من قبل الجاني، الذي كان يعتدي عليها لفظيا وجسديا؛ وهو ما دفعها إلى تقديم الشكاية ضده لدى السلطات التركية والتي أصدرت قرارا بإبعاده لمدة شهرين من بيت الزوجية، الأمر الذي دفعه إلى ارتكاب هذه الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها شابة مغربية من الجنوب الشرقي للمغرب.

وذكرت المصادر نفسها أن الجاني لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، مباشرة بعد توجيه الطعنات القاتلة إلى جسد الضحية؛ فيما مصالح الشرطة التركية تقوم بالبحث عنه، من أجل إلقاء القبض عليه وفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتكابه هذه الجريمة البشعة.