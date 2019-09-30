الرئيس السنغالي يعفو عن منافسه السياسي "سال"

هسبريس - رويترز

أصدر رئيس السنغال ماكي سال عفوا عن أحد خصومه الرئيسيين وهو خليفة سال، رئيس بلدية دكار السابق صاحب‭‭ ‬‬الشخصية المؤثرة، والذي حكم عليه بالسجن عام 2018 لاتهامه بالفساد.

وألقي القبض على خليفة سال، الذي ليست له أي صلة قرابة بالرئيس، في مارس أذار للاشتباه في اختلاسه 1.8 مليار فرنك (ثلاثة ملايين دولار) من الأموال العامة. وحكم عليه العام الماضي بالسجن خمس سنوات.

وذكر بيان من الرئاسة السنغالية أن الرئيس قرر العفو عن سال، واثنين آخرين، وأكد محامو خليفة سال هذا القرار.