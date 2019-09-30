24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5207:1813:2216:4019:1720:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. "مندوبية التخطيط" تُسجل تراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.5 بالمئة (5.00)

  2. مرصد مغربي يُشارك في اكتشاف "مُذَنّب" من خارج النظام الشمسي (5.00)

  3. دردشة مع شيراك "الروداني" .. قصة الشقة الضيقة والكلب "سومو" (5.00)

  4. ولي العهد يمثل الملك في تشييع جنازة الرئيس الفرنسي جاك شيراك (5.00)

  5. نشرة خاصة .. حرارة شديدة تسود الأجواء بالمملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | جيش الجزائر ينأى عن دعم أي مرشح في الانتخابات

جيش الجزائر ينأى عن دعم أي مرشح في الانتخابات

جيش الجزائر ينأى عن دعم أي مرشح في الانتخابات
هسبريس - رويترز
الاثنين 30 شتنبر 2019 - 14:40

قال الجيش الجزائري إنه لا يدعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر، لاختيار خليفة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأجبرت احتجاجات عارمة في الربيع الماضي بوتفليقة على التنحي بعد 20 عاما قضاها في السلطة، تاركا للجيش دور اللاعب الرئيسي في الحياة السياسية الجزائرية.

ومنذ التنحي ينظم عشرات الآلاف من المحتجين مظاهرات أسبوعية لرفض خطط إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر، قائلين إنه لا يمكن اعتبارها حرة في الوقت الذي لا يزال فيه حلفاء لبوتفليقة في مواقع بالسلطة.

ونقل بيان لوزارة الدفاع عن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح القول إن الجيش "لا يزكي أحدا وإن الشعب هو من يزكي الرئيس القادم من خلال الصندوق".

وقال قايد صالح إن مسؤولين من فترة حكم بوتفليقة يحاولون عرقلة الانتخابات بنشر دعاية أن الجيش سيؤيد أحد المرشحين في الانتخابات.

وقال "من بين الدعايات التي تروج لها العصابة وأذنابها والتي يجب محاربتها والتصدي لها، هي تلك التي تحاول الترويج إلى أن الجيش الوطني الشعبي يزكي أحد المترشحين للرئاسيات المقبلة".

وأضاف "وهي دعاية الغرض منها التشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام".

كما رحب قايد صالح بأحكام سجن صدرت ضد رئيسين سابقين للمخابرات وشقيق بوتفليقة، متعهدا بمواصلة حملة على الفساد أطلقت هذا العام استجابة للاحتجاجات.

وأصدرت محكمة عسكرية الأسبوع الماضي حكما بالسجن 15 عاما على محمد مدين وبشير طرطاق وسعيد بوتفليقة ولويزة حنون زعيمة حزب العمال بتهمة "التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة".

وجرى احتجاز مسؤولين بارزين بينهم رئيسان سابقان للوزراء و11 وزيرا سابقا وعدد من كبار رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - احمد الاثنين 30 شتنبر 2019 - 15:10
فعلا الجيش لايزكي اي احد من المرشحين لانه شكلي ولايهم وجوده في شيئ لان الجيش هو الحاكم الفعلي للجزائر والدليل القاطع هو من يحاكم هؤلاء مادامت الحكومة انتهت صلاحيتها الدستورية منذ يوليوز هؤلاء تم الحكم عليهم ابان فترة فراغ دستوري ومن هنا يظهر ان الجزائر لن تكون دولة مدنية مادام صالح يمسك بخيوط اللعبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - عين صفا سيتي الاثنين 30 شتنبر 2019 - 15:10
الجيش لا يدعم صحيح
ولكن هو من يحكم وسوف يحكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - فافة الاثنين 30 شتنبر 2019 - 15:11
شعوب تنتخب سنويا رؤسائها وشعوب يولد حكامها جاهزين موشحين بالسلهام حلل وناقش انشر ان كنت تؤمن بالحرية كما تدعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.