إسرائيل تأمر بـ"اعتقال إداري" لأسرى فلسطينيين

هسبريس - متابعة

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شتنبر الجاري، أوامر اعتقال إداري في حق 101 أسيرا فلسطينيا.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت أوامر اعتقال إداري في حق 101 أسيرا فلسطينيا خلال شتنبر الجاري، لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات.

وأشارت الهيئة إلى أن سبعة أسرى في معتقلات الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت خلال شهر أبريل الماضي، أوامر اعتقال إداري في حق 75 أسيرا فلسطينيا، لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات. ويعتبر الاعتقال الإداري إجراء تلجأ له سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.