24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5207:1813:2216:4019:1720:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. كراء "السدَادْر" للنوم يفاقم انتشار السل في الأحياء الشعبية للبيضاء (5.00)

  2. "مندوبية التخطيط" تُسجل تراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.5 بالمئة (5.00)

  3. حملة أمنية واسعة توقف 120 شخصا في سطات (5.00)

  4. دردشة مع شيراك "الروداني" .. قصة الشقة الضيقة والكلب "سومو" (5.00)

  5. "البيزوطاج" يصل البرلمان .. وحزب يستنكر التشهير بالطلبة الجدد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تأمر بـ"اعتقال إداري" لأسرى فلسطينيين

إسرائيل تأمر بـ"اعتقال إداري" لأسرى فلسطينيين

إسرائيل تأمر بـ"اعتقال إداري" لأسرى فلسطينيين
هسبريس - متابعة
الاثنين 30 شتنبر 2019 - 16:45

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شتنبر الجاري، أوامر اعتقال إداري في حق 101 أسيرا فلسطينيا.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت أوامر اعتقال إداري في حق 101 أسيرا فلسطينيا خلال شتنبر الجاري، لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات.

وأشارت الهيئة إلى أن سبعة أسرى في معتقلات الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت خلال شهر أبريل الماضي، أوامر اعتقال إداري في حق 75 أسيرا فلسطينيا، لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات. ويعتبر الاعتقال الإداري إجراء تلجأ له سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - وا ...حمادي الاثنين 30 شتنبر 2019 - 17:58
إن لم تستحي فأفعل ما شئت...كل المواثيق الدولية التي تتعلق بالمحاكمات ضربت بعرض الحائط....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.