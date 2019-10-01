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الرئيسية | خارج الحدود | "حماس" تنتقد استضافة قطر وفدا رياضيا إسرائيليا

"حماس" تنتقد استضافة قطر وفدا رياضيا إسرائيليا

"حماس" تنتقد استضافة قطر وفدا رياضيا إسرائيليا
هسبريس - د .ب .أ
الاثنين 30 شتنبر 2019 - 23:35

أعربت حركة حماس، الاثنين، عن أسفها لاستضافة وفد رياضي إسرائيلي في دولة قطر.

وانتقد الناطق باسم حماس حازم قاسم، في بيان صحفي: "رفع علم الاحتلال في ظل كل ما يقوم به من جرائم وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني، وأرضه ومقدساته وحصاره الخانق على قطاع غزة".

واعتبر قاسم ذلك "أحد أشكال التطبيع الذي سيستغله الاحتلال الإسرائيلي لتبييض صورته أمام العالم، وسيشجعه على مزيد من الاضطهاد والظلم لشعبنا الفلسطيني".

يذكر أن وفدا إسرائيليا مكون من خمسة رياضيين، يشارك في بطولة العالم لألعاب القوى، المقامة في قطر، والتي افتتحت يوم الجمعة الماضي.

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